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Факти / Lifestyle

Міжнародний день лікаря 2019 – привітання та листівки

Міжнародний день лікаря відзначають 7 жовтня. З цієї нагоди Факти ICTV зібрали листівки та привітання зі святом.

день врача 2019

Міжнародний день лікаря щорічно відзначається в перший понеділок жовтня. Цього року він припав на 7 жовтня.

Це свято неофіційне, воно було започатковане на початку 1970-х років з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та Міжнародної медичної гуманітарної організації Лікарі без кордонів.

Читайте: Календар свят на жовтень 2019

З нагоди Дня лікаря Факти ICTV створили оригінальні листівки, а також зібрали найкращі вітання зі святом.

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Дорогі медичні працівники, колеги! Прийміть найщиріші вітання із професійним святом. Ви представляєте одну з найшляхетніших професій, адже оберігаєте найбільший дар – людське життя! У цьому жертовному, щоденному служінні часто не маєте права на спокій, відпочинок, власні емоції чи навіть страх. І вдень, і вночі ви були поруч, аби встигнути допомогти хворому! У надважкий час ви на цілодобовій сторожі людського життя. Кожен із вас виконує надважливу функцію лікування та порятунку українців: чи то на прийомі в поліклініці, чи в операційній. Нехай же Господь за вашу мужність пошле міцного здоров’я та сил. Дякуємо вам за все, ангели-охоронці в білих халатах!

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Вітаю з Міжнародним днем ​​лікаря! Бажаю, щоб ваші надії і мрії збувалися. Щоб радість від вашої професії приносила натхнення і стимул. Щоб кожен робочий день був кроком в бік зростання і розвитку. Будьте щасливі, здорові та успішні!

*****

Вітаю з Днем медика від щирого серця. Бажаю не тільки дбати про здоров’я навколишніх, а й берегти своє. Нехай довге життя обдарує Вас щасливими моментами і приємними спогадами, розумінням і вдячністю людей. Успіхів у Вашій справі і гарного настрою.

  • день лікаря 2019
  • день лікаря 2019
  • день лікаря 2019
  • день лікаря 2019
  • день лікаря 2019
  • день лікаря 2019
Міжнародний день лікаря 2019 – привітання та листівки / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV  склали для вас календар державних свят на 2019 рік.

Фото: Dreamstime

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