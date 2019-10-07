Космічне агентство NASA оприлюднило тривимірну карту Місяця CGI Moon Kit.
Щоб зробити 3D-карту, були використані дані, отримані з міжпланетної автоматичної станції Lunar Reconnaissance Orbiter.
Цей апарат вже понад 10 років знаходиться на місячній орбіті і робить знімки супутника Землі.
На борту LRO встановлена камера, яка зберігає майже всю видиму область Місяця.
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Дані про топології Місяця були отримані за допомогою лазерного висотоміра.
До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що астронавтів США планують знову відправити на Місяць у 2024 році, де вони проведуть якийсь час.
Джерело: NASA
Фото: NASA
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