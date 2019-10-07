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NASA опублікувало 3D-карту Місяця

Космічне агентство NASA оприлюднило тривимірну карту Місяця CGI Moon Kit.

місяць

Щоб зробити 3D-карту, були використані дані, отримані з міжпланетної автоматичної станції Lunar Reconnaissance Orbiter.

Цей апарат вже понад 10 років знаходиться на місячній орбіті і робить знімки супутника Землі.

На борту LRO встановлена камера, яка зберігає майже всю видиму область Місяця.

Читайте: NASA зафіксувало на Марсі загадкові сигнали

Дані про топології Місяця були отримані за допомогою лазерного висотоміра.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що астронавтів США планують знову відправити на Місяць у 2024 році, де вони проведуть якийсь час.

Джерело: NASA

Фото: NASA

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