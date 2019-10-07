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Факти / Lifestyle

Новий рік 2020: куди поїхати зустрічати в Європі

Хоча до Нового року 2020 ще багато часу, вже можна планувати, як його незабутньо відсвяткувати. Тому кілька цікавих і бюджетних варіантів в Європі, де зустріти Новий рік 2020 зібрали Факти ICTV.

новий рік

Новий рік 2020 можна зустріти в затишній сімейній атмосфері, а можна відсвяткувати в Європі або навіть у теплих краях. Все залежить від вашого бажання і матеріальних можливостей.

Ідеальна новорічна атмосфера для відпочинку взимку буде в Фінляндії, Норвегії, Швейцарії, Швеції, проте цей святковий настрій не з дешевих.

Читайте: Куди поїхати замість Єгипту – 6 країн

Ви можете обрати зимовий тур містами Європи чи в якесь окреме місце, але можна подорожувати дешевше самостійно.

Ми підібрали кілька цікавих напрямків, де можна відсвяткувати Новий рік 2020 в Європі, а також, де шукати житло і авіаквитки.

Як знайти житло на Новий рік 2020

У будь-який інший час радимо шукати безкоштовне житло у місцевих через Couchserfing, а ось на Новий рік навряд чи хтось погодиться вас прийняти погостювати.

Авіаквитки на Новий рік 2020

Не завжди на поїзді і машиною виходить дешевше поїхати в Європу. Найкраще стежити за знижками на лоукостерах.

Зараз є хороші пропозиції на МАУ, Ryanair, Wizzair. Не лінуйтеся посидіти трохи і помоніторити їх сайти.

Лайфхак: дешевше може вийти з пересадками. 

Добре шукати квитки на таких агрегатах:

Куди поїхати на Новий рік 2020

Суб’єктивний список міст від Фактів ICTV

Гданьск

Дуже гарне місто біля Балтійського моря.

У Гданську Новий рік точно здаватиметься чарівним у Старому місті.

У цій частині є величезна кількість ресторанчиків, тут можна і просто побродити вуличками, які в цей час мерехтять численними вогнями.

Це точно накопичить позитивний настрій для зустрічі з Новим роком.

Є також різні бари польської та іншої міжнародної кухні, в морозець можна пройтися і випити кухоль глінтвейну.

А на даху костелу Діви Марії є оглядовий майданчик, де можна помилуватися старим містом з висоти пташиного польоту.

Гданськ

Вільнюс

Взимку столиця Литви рада зустріти туристів незабутніми прикрасами міста.

На Кафедральній площі ставлять головну ялинку країни, яка входить у топ кращих новорічних ялинок світу.

Якщо ви собі вирішили кожен Новий рік зустрічати в новій країні – то Вільнюс може послужити відмінним і недорогим початком цієї традиції.

Вільнюс

Будва

А для затятих шанувальників активного відпочинку є гірськолижні курорти в Чорногорії – Жабляк і Колашин.

По-перше, вони недорогі, по-друге – мальовничі, по-третє – комфортабельні.

Тут можна атмосферно зустріти Новий рік з друзями або родиною. Відразу згадується кліп Wham! – Last Christmas.

Будва

Будапешт

Новорічний Будапешт шалено красивий. У вогнях, гірляндах, з барвистими ярмарками – ви буквально потрапляєте в казку.

На ярмарках можна придбати гуляш, ковбаски, птицю, глінтвейн, трав’яні бальзами і ялинку – все, щоб відмінно зустріти Новий Рік.

А ближче до півночі можна опинитися ближче до Дунаю – саме над ним найкращий вид на феєрверки.

Будапешт

Прага

Столиця Чехії кличе поціновувачів розміреного відпочинку і любителів древньої краси.

На головній площі Новий рік можна відзначити весело в компанії інших туристів і місцевих жителів.

Тут працюють ярмарки з традиційними стравами та напоями. З альтернативи – новорічні вечірки в місцевих клубах і ресторанах.

Прага

Мюнхен

Мюнхен на свята мерехтить безліччю вогнів. Це не те суворе німецьке місто, до якого ми звикли. Воно перетворюється і живе новорічною атмосферою.

Відпочинок тут орієнтований на молоді пари і компанії друзів.

Це класний варіант всім, хто не проти смачно поїсти – карамельні яблука, сосиски, пряники, штолень та інші традиційні страви чекають туристів на величезних ярмарках.

мюнхен

Париж

Ну не могли ми не згадати Париж.

Тим більше, що Новий рік у столиці Франції завжди відзначають з розмахом.

Місто прикрашене яскравими вогнями, а відпочиваючих зустрічають не тільки традиційні пам’ятки французької столиці, а й карнавали, ярмарки, костюмовані бали, тематичні базари, вечірки, катки та театралізовані вистави.

Париж

До слова, раніше Факти ICTV писали все, що потрібно знати про відпочинок в Єгипті взимку.

Фото: Dreamstime

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