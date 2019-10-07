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Вчені назвали країни, в яких можна пережити глобальну епідемію

Пережити апокаліпсис, який почнеться у результаті глобальної епідемії, можна буде в Новій Зеландії, Ісландії та Австралії.

Вчений епідемія

Професор Університету Отаго Нік Вілсон вважає, що небезпечна для всієї планети епідемія може з’явитися у результаті відкриттів в області біотехнологій.

Врятуватися від апокаліпсису, який буде викликаний епідемією, можна буде в Новій Зеландії, Ісландії та Австралії.

Вчені вважають, що острови, які ізольовані від поширення інфекцій, сильно підвищать шанс порятунку людей, які знаходяться там.

Читайте: Апокаліпсис близько: 8 факторів, які знищують Землю

Дослідження щодо порятунку від епідемії також можуть скорегувати залежно від змін клімату.

До слова, вчені вважають, що чайки можуть поширити світом інфекцію, з якою не зможуть впоратися антибіотики.

Джерело: Science Alert

Фото: Dreamstime

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