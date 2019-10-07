7 жовтня іменини святкують Андрій, Степан, Павло, Сергій, Владислав і Фекла.

На 7 жовтня припадає День ангела, який святкують Андрій, Степан, Павло, Сергій, Владислав і Фекла.

Сьогодні відзначається Всесвітній день архітектури. Свято було засноване Міжнародним союзом архітекторів.

Також на 7 жовтня припадають три православних церковних свята.

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Перше присвячене святій Феклі, яка кілька разів була засуджена до смерті за віру в Христа, але Господь допомагав залишатися їй неушкодженою.

Друге присвячене преподобному Нікандру пустинножителю.

Третє свято відзначають на честь преподобномученика Галактіона Вологодського. Він походив зі знатного боярського роду і володів даром пророцтва.

Народні прикмети на 7 жовтня:

Багато жолудів на дубі – до теплої зими і родючого літа.

Грім в цей день віщує коротку і м’яку зиму.

Якщо сонце зійшло швидко і світить яскраво – погода зміниться.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2019 рік.