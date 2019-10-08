8 жовтня в Україні відзначають День юриста. Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання зі святом.

СМС-привітання до Дня юриста знадобляться тим, хто не дуже любить телефонувати або говорити довгі промови.

8 жовтня в Україні юристи відзначають своє професійне свято і, звичайно, чекають привітань від друзів і близьких.

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Свято встановлено указом президента у 1997 році.

Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання до Дня юриста.

Гомонить сьогодні місто

Хлопці поголились чисто,

Дівки одягли намисто.

Це сьогодні – день юриста.

Вип’ємо горілки банку.

Хто не в змозі – грам по триста.

Будемо гулять до ранку.

Бо сьогодні – день юриста.

***

Було отак, так є

І завжди буде,

Закон щоб нас

Виводив із пітьми.

Щоб довіряли,

Вірили нам люди,

І чесним людям

Вірили всі ми!

***

На сторожі закону весь вік,

У складних і нелегких справах

Знайдете ви правильний хід,

Захистите завжди правих.

***

Всіх юридичних моментів

Зобов’язаний ти канони знати,

В роботі – не до сентиментів, –

Ти повинен угоди оформляти.

І тому тобі бажаємо

Частіше все ж відпочивати,

Ми з днем юриста вітаємо,

Бажаємо далі процвітати!

***

Ти – юрист, і це значить,

Що сьогодні свято твоє!

Побажати хочу удачі,

Примножити досвід свій,

І клієнтів постійних,

Безліч вдалих справ,

Виконання бажань,

Щоб збувалося, що хотів!

До слова, у жовтні українці загалом матимуть дев’ять вихідних, серед них – День захисника України, яке є офіційним державним святом.