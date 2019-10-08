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День юриста – СМС-привітання зі святом

8 жовтня в Україні відзначають День юриста. Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання зі святом.

День юриста – СМС-поздравления с праздником

СМС-привітання до Дня юриста знадобляться тим, хто не дуже любить телефонувати або говорити довгі промови.

8 жовтня в Україні юристи відзначають своє професійне свято і, звичайно, чекають привітань від друзів і близьких.

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Свято встановлено указом президента у 1997 році.

Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання до Дня юриста.

Гомонить сьогодні місто
Хлопці поголились чисто,
Дівки одягли намисто.
Це сьогодні – день юриста.
Вип’ємо горілки банку.
Хто не в змозі – грам по триста.
Будемо гулять до ранку.
Бо сьогодні – день юриста.

***

Було отак, так є
І завжди буде,
Закон щоб нас
Виводив із пітьми.
Щоб довіряли,
Вірили нам люди,
І чесним людям
Вірили всі ми!

***

На сторожі закону весь вік,
У складних і нелегких справах
Знайдете ви правильний хід,
Захистите завжди правих.

***

Всіх юридичних моментів
Зобов’язаний ти канони знати,
В роботі – не до сентиментів, –
Ти повинен угоди оформляти.

І тому тобі бажаємо
Частіше все ж відпочивати,
Ми з днем юриста вітаємо,
Бажаємо далі процвітати!

***

Ти – юрист, і це значить,
Що сьогодні свято твоє!
Побажати хочу удачі,
Примножити досвід свій,

І клієнтів постійних,
Безліч вдалих справ,
Виконання бажань,
Щоб збувалося, що хотів!

До слова, у жовтні українці загалом матимуть дев’ять вихідних, серед них – День захисника України, яке є офіційним державним святом.

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