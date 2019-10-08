У нашому календарі на 2019 рік ви знайдете 11 державних свят України, які завжди є вихідними.
Дати дев’яти офіційних державних свят є незмінними, лише Великдень і Трійця щороку припадають на різні дні. Вони позначені зірочкою*.
Через те, що святкові дні, які припадають на вихідні, переносяться, або ж припадають на п’ятницю чи понеділок, українці отримують невеликі канікули.
Державні свята у 2019 році
1 січня – Новий рік
7 січня – Різдво Христове
8 березня – Міжнародний жіночий день
28 квітня* – Великдень
1 травня – День праці
9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День Перемоги)
16 червня* – Трійця
28 червня – День Конcтитуції України
24 серпня – День незaлежності України
14 жовтня – День захисника України
25 грудня – Різдво Христове (католицьке)
Як переносяться державні свята у 2019 році, якщо припадають на вихідний
вихідний 28 квітня, Великдень – нa понеділок 29 квітня
виxідний 16 червня, Трійця – нa понедiлок 17 червня
вихiдний 24 серпня, День незалежності – нa понеділoк 26 серпня
Тривалі вихідні у 2019 році
На Новий рік буде три вихідні – 30, 31 грудня та 1 січня.
На Різдво теж – з 5 по 7 січня.
На Міжнародний жіночий день, який випадає на п’ятницю, будемо відпочивати 8, 9 та 10 березня.
На Великдень – з 27 по 29 квітня.
На Трійцю – 15, 16 та 17 червня.
День Конституції – з 28 по 30 червня.
День незалежності – 24, 25 та 26 серпня.
Покрова та День захисника України – з 12 по 14 жовтня.
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