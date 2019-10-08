Яким буде 8 жовтня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

До 12.20 триває сприятливий час – свято Віджая Дашамі. Можна використовувати благі енергії для будь-яких позитивних справ, покупок, релігійних ритуалів. Небажано вплутуватися у конфліктні ситуації. Добре проявляти щедрість, доброзичливість.

Загалом день сприятливий для активності, допустимі фізичні навантаження, сприятливі будь-які прогулянки на свіжому повітрі. Слушна нагода для лікування і вивчення нового.

День сприяє отриманню потрібної інформації, добре вести переговори, робити важливі телефонні дзвінки, отримувати і проводити консультації. Дії, пов’язані з ризиком, агресивними настроями краще виключити сьогодні.

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Активні соціальні контакти, проведення зустрічей, переговорів – все це може принести хороші результати. Початок рекламної діяльності сприяє розвитку і росту.

Сприятливо: початок поїздок і подорожей.