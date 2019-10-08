Яким буде 8 жовтня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.
До 12.20 триває сприятливий час – свято Віджая Дашамі. Можна використовувати благі енергії для будь-яких позитивних справ, покупок, релігійних ритуалів. Небажано вплутуватися у конфліктні ситуації. Добре проявляти щедрість, доброзичливість.
Загалом день сприятливий для активності, допустимі фізичні навантаження, сприятливі будь-які прогулянки на свіжому повітрі. Слушна нагода для лікування і вивчення нового.
День сприяє отриманню потрібної інформації, добре вести переговори, робити важливі телефонні дзвінки, отримувати і проводити консультації. Дії, пов’язані з ризиком, агресивними настроями краще виключити сьогодні.
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Активні соціальні контакти, проведення зустрічей, переговорів – все це може принести хороші результати. Початок рекламної діяльності сприяє розвитку і росту.
Сприятливо: початок поїздок і подорожей.
Раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на жовтень 2019 року.
Джерело: AstroExpert