14 жовтня українці відзначають справжнє чоловіче свято – День захисника України. Факти ICTV пропонують кілька ідей, які допоможуть вам визначитися з подарунком для чоловіків.

Ідеї подарунків для чоловіків на День захисника України:

Стильна сорочка. Підберіть для коханого чоловіка стильну сорочку. Цей подарунок завжди буде актуальним.

Наприклад, картата сорочка ніколи не виходить з моди та личить чоловікам із будь-яким типом фігури

Фітнес-браслет. Цей аксесуар стане чудовим подарунком для активного чоловіка.

Завдяки фітнес-браслету чоловіки входять в азарт спортивних тренувань, оскільки браслети мотивують не зменшувати фізичні навантаження.

Сертифікати. Дарувати можна все: масаж, курси екстремального водіння, майстер-клас зі стрільби.

Пам’ятайте, що найкращі подарунки – це емоції.

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Похід в аквапарк. У холодні осінні дні приємно знову відчути тепло. У цьому допоможе аквапарк.

Сміливо купуйте квитки та вирушайте підкорювати водні гірки та басейни.

Книга. Одним із найкращих подарунків на всі часи залишається книга.

Подаруйте чоловікові новий твір популярного автора, щось із класики або бізнес-літературу. Чоловік обов’язково оцінить такий вибір.

Практичні речі. Часто жінки намагаються поєднати приємне з корисним і вибрати для чоловіка подарунок, який обов’язково йому знадобиться.

Для цього не обов’язково купувати піну для гоління або чергову пару шкарпеток.

Якщо чоловік зосереджений на роботі, подаруйте йому портфель. Якщо він захоплюється риболовлею, оберіть спінінг або снасті.

Такі подарунки не тільки продемонструють турботу, а й будуть нагадувати про вас навіть тоді, коли чоловік зайнятий.

Факти ICTV також зібрали хобі, які під силу тільки справжнім чоловікам.

За матеріалами: Обозреватель