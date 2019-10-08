У світі не лише країни, а й бізнесмени активно працюють над реалізацією космічних програм, які дозволять подорожувати всесвітом. Україна ж працює над тим, аби повернути собі славу космічної держави.

НАСА прогнозує, що у наступні шість років кількість запусків у космос сягне 10,2 тис. апаратів.

Конструкторське бюро Південне – колись мозок ракето-космічної галузі Радянського Союзу, а нині – флагман українського космосу.

Остання з розробок бюро – орбітальне таксі для супутників, яке допомагає продовжити строк експлуатації космічних апаратів.

Український вчений Юрій Кондратюк майже 100 років тому написав книгу Завоювання міжпланетних просторів. У своїх зошитах він першим у світі накреслив схему можливої висадки людини на Місяць. Його записи з розрахунками потрапили до німців, а потім до американців, що дало старт місячних програм.

У ті часи на Південному створюють модуль, що має доправити людину на Місяць. Однак за три роки до запланованої висадки помирає рушій радянських космічних перемог – українець Сергій Корольов. Його місячну ракету доробляють уже без нього, що призвело до чотирьох провальних запусків.

Першість у місячних перегонах отримує США.

Головним пропагандистом у цій сфері у штатах був Волт Дісней, з якого розпочалася американська космічна мрія.

Вернер фон Браун – батько американської космічної програми. За часів Другої світової він керував ракетними проектами Гітлера. Саме Браун отримав зошити Кондратюка та переїхав до США. Він швидко зрозумів, аби полетіти в космос, спершу потрібно запалити цієї ідеєю всю Америку, що й зробив Дісней.

У стрічці, яка створювалася за співпраці з НАСА Армагедоні американці у космосі рятують планету від зіткнення з астероїдом. Все просто – не буде НАСА – всі загинемо. У Марсіанині нога американця таки ступає на Марс. В Інтерстелларі знову таки американці відкривають нові придатні для життя землян світи.

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У швидку реалізацію таких сценаріїв вірить бізнесмен Ілон Маск, а президент Дональд Трамп обіцяє американцям і Місяць, і Марс.

В Україні за всі роки незалежності космос був у полі зору лише в одного президента, колишнього керівника Південмашу – Леоніда Кучми.

За президента Кучми вдається успішно реалізувати програму Морський старт.

Український Зеніт, до слова, улюблений ракетоносій Ілона Маска, 1999 року запускають з плавучого космодрому на екваторі.

Зараз українські науковці готові представити світу проект Місячної бази, на розгортання якої потрібно 50 років. Також уже обмірковується ідея парку розваг на Місяці.

Раніше Факти ICTV писали, що американська компанія Gateway Fondations планує відкрити перший в історії космічний готель з можливістю грати у баскетбол і стрибати на батуті.