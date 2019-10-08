День юриста в Україні щороку відзначають 8 жовтня. Факти ICTV зібрали привітання у картинках.
Щороку своє професійне свято юристи відзначають 8 жовтня. Привітайте сьогодні всіх причетних до юриспруденції – суддів, адвокатів, нотаріусів тощо.
Свято 8 жовтня було запроваджене в Україні спеціальним указом президента ще у 1997 році.
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Аби ви могли привітати колег та рідних, ми підготували для вас картинки та листівки з Днем юриста.
Найкращі привітання у картинках з Днем юриста / 11 фотографий
До речі, Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання з Днем юриста.
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