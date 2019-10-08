Медична сенсація сколихнула Україну. В Чернівцях з’явилися на світ спарені близнюки. Дівчата народилися з одним тулубом і двома головами. Це унікальний випадок в медицині.

Одні спарені близнюки можуть мати в майбутньому окреме життя, інші – ніколи.

Медики багато років вивчають природу людську тіла. Але на головне питання так і не відповіли.

Народження зрощенних близнюків настільки унікальне явище, що навіть сьогодні лікарі не здатні сказати що впливає – генетика, екологія чи харчування. Але вперше такий випадок був зафіксований ще 300 років тому.

Найвідоміші близнюки – Чанг і Енг, які народилися в Сіамі в 1811 році, звідси і пішов термін сіамські близнюки. Найбільшої слави вони здобули в Сполучених Штатах. Їх сімейні фото нині демонструються в музеї Північної Кароліни. На двох у братів була 21 дитина.

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Чанг і Єнг прожили 63 роки і померли в один день. Це перший детально описаний медициною випадок – відтоді інтерес науки до таких дітей тільки зростав.

Кадри зняті радянською академією наук – демонструвалися лише студентам і лише в навчальних цілях.

Дівчата Маша та Даша на довгі роки перетворяться на об’єкти дослідження для радянських вчених – їх фізіологічні особливості вивчатимуть до найменших дрібниць.

За півстоліття дівчат зі схожими патологіями Гіту та Зіту, які народилися в Киргізії, спробують розділити – операція закінчиться успіхом.

Ще дванадцять років дівчата житимуть як дві окремі людини, закінчать університети. А потім Зіта помре, вона від народження була слабшою.

Нині ж розділення сіамських близнюків відбувається в досить ранньому віці, але щоразу це унікальна операція зі своїми ризиками.

Дві дівчинки із Бутану народилися поєднаними в черевній частині. Операція в австрійській клініці тривала 6 годин. Після неї дівчат батьки повезли вже в двох окремих візочках.

В Чернівецькій лікарні жінку теж попереджали завчасно. Ще на 11 тижні вагітності лікарі скажуть: у вас спарені близнюки.

Вибір жінки був народжувати.

Складні пологи планували провести в Києві, але вони почалися передчасно – на 33 тижні. Хірургам довелося провести екстрену операцію. Ніхто не знав, чи здатні будуть немовлята самостійно зробити перший подих.

Що ж спричинило таку вагітність, медики сказати не в змозі.

До слова, британка народила близнюків-богатирів.