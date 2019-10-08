PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Одне тіло – дві голови. Як склалися долі найвідоміших сіамських близнюків

Одне тіло – дві голови. Як склалися долі найвідоміших сіамських близнюків

Медична сенсація сколихнула Україну. В Чернівцях з’явилися на світ спарені близнюки. Дівчата народилися з одним тулубом і двома головами. Це унікальний випадок в медицині.

Одні спарені близнюки можуть мати в майбутньому окреме життя, інші – ніколи.

Медики багато років вивчають природу людську тіла. Але на головне питання так і не відповіли.

Народження зрощенних близнюків настільки унікальне явище, що навіть сьогодні лікарі не здатні сказати що впливає – генетика, екологія чи харчування. Але вперше такий випадок був зафіксований ще 300 років тому.

Найвідоміші близнюки – Чанг і Енг, які народилися в Сіамі в 1811 році, звідси і пішов термін сіамські близнюки. Найбільшої слави вони здобули в Сполучених Штатах. Їх сімейні фото нині демонструються в музеї Північної Кароліни. На двох у братів була 21 дитина.

Читайте: Народження сіамських близнюків у Чернівцях: де зараз діти

Чанг і Єнг прожили 63 роки і померли в один день. Це перший детально описаний медициною випадок – відтоді інтерес науки до таких дітей тільки зростав.

Кадри зняті радянською академією наук – демонструвалися лише студентам і лише в навчальних цілях.

Дівчата Маша та Даша на довгі роки перетворяться на об’єкти дослідження для радянських вчених – їх фізіологічні особливості вивчатимуть до найменших дрібниць.

За півстоліття дівчат зі схожими патологіями Гіту та Зіту, які народилися в Киргізії, спробують розділити – операція закінчиться успіхом.

Ще дванадцять років дівчата житимуть як дві окремі людини, закінчать університети. А потім Зіта помре, вона від народження була слабшою.

Нині ж розділення сіамських близнюків відбувається в досить ранньому віці, але щоразу це унікальна операція зі своїми ризиками.

Дві дівчинки із Бутану народилися поєднаними в черевній частині. Операція  в австрійській клініці тривала 6 годин. Після неї   дівчат батьки повезли вже в двох окремих візочках.

В Чернівецькій лікарні жінку теж попереджали завчасно. Ще на 11 тижні вагітності лікарі скажуть: у вас спарені близнюки.

Вибір жінки був народжувати.

Складні пологи планували провести в Києві, але вони почалися передчасно – на 33 тижні. Хірургам довелося провести екстрену операцію. Ніхто не знав, чи здатні будуть немовлята самостійно зробити перший подих.

Що ж спричинило таку вагітність, медики сказати не в змозі.

До слова, британка народила близнюків-богатирів.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Немовля
Сіамські близнюки померли у Чернівецькій обласній дитячій лікарні
Немовля
Народження сіамських близнюків у Чернівцях: де зараз діти
Немовля
У Чернівцях народилася дитина з двома головами
Суд Бельгії виправдав близнюків, оскільки не зміг їх розрізнити
Суд Бельгії виправдав близнюків, оскільки не зміг їх розрізнити
Братів-близнюків змусили платити аліменти – не змогли визначити, хто з них батько
Братів-близнюків змусили платити аліменти – не змогли визначити, хто з них батько
Близнюки
Надійний спосіб завагітніти двійнятами
Дві голови, одне тіло: в Індії народилися рідкісні сіамські близнюки (18+)
Дві голови, одне тіло: в Індії народилися рідкісні сіамські близнюки (18+)
Близнюки-богатирі
Більше 7 кг. Британка народила близнюків-богатирів
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка