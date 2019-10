Ігрова платформа наступного покоління PlayStation 5 вийде наприкінці 2020 року.

У PlayStation.Blog офіційно надали першу інформацію про ігрову платформу наступного покоління від компанії Sony – PlayStation 5.

Вийти новинка повинна у святковий період 2020 року. Це означає, що PlayStation 5 повинен з’явитися на ринку в листопаді-грудні зазначеного року.

Велику увагу приділили розповіді про новий контролер, який краще передаватиме відчуття від відеоігор завдяки новій функції вібрації.

За словами компанії, тепер відчуття від перехоплення м’яча на футбольному полі відрізнятиметься від удару об стіну під час гонки.

Крім того, у розробників буде можливість самим налаштовувати чутливість тригерів на контролері PlayStation 5.

Нова платформа підтримуватиме трасування променів, а завдяки SSD завантаження відеоігор будуть неймовірно швидкими.

Девкіти PlayStation 5 вже знаходяться у розробників.

До слова, стала відома дата виходу очікуваного ексклюзиву на PlayStation 4 The Last of Us Part II.

Джерело: PlayStation.Blog