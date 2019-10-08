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Факти / Lifestyle

Осінній манікюр на короткі нігті 2019 – ідеї дизайну

Найкращі ідеї манікюру на короткі нігті 2019 дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Осінній манікюр на короткі нігті 2019 – ідеї дизайну

Осінній манікюр на короткі нігті 2019 і красивий дизайн на них перетворять ваші руки у родзинку образу та додадуть вам елегантності.

Ми обираємо швидкий і простий макіяж, зручний у використанні одяг, а манікюр воліємо зберігати коротким, щоб встигати усюди і залишатися витонченою.

Короткий манікюр виглядає природніше і точно зручний у повсякденному житті.

Манікюр на короткі нігті 2019

Осінній манікюр на короткі нігті 2019 – ідеї дизайну / 8 фотографий

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Осінній манікюр на короткі нігті 2019 – ідеї дизайну / 6 фотографий

Раніше Факти ICTV публікували фото новинок модного манікюру.

Фото: nails.beautymanikurchikwomen

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