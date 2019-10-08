Що подивитись в Афінах – топ найвизначніших пам’яток столиці Греції читайте та дивіться на сайті Факти ICTV.

Афіни не користується шаленою популярністю у туристів, але тут є Середземне море, яке поєднується з античною архітектурою, сучасними музеями і шармом контрастного мегаполіса.

Їхати туди варто у будь-яку пору року, бо навіть узимку майже не буває морозу. У листопаді середня температура повітря +18 °C.

Топ-5 визначних місць Афін

Археологічний музей

Археологічний музей Афін розташований у центрі міста. Для походу сюди треба виділити мінімум дві години, бо у музеї зібрано понад 20 тис. експонатів усіх епох.

Графік роботи:

понеділок – з 13.00 до 20.00;

вівторок – субота – з 08.00 до 20.00;

неділя і свята – з 08.00 до 15.00;

25-26 грудня, 1 січня, 25 березня, на Великдень і 1 травня музей не працює.

Вартість квитків

Стандартний квиток – €10, діти до 18 років – безкоштовно. Відвідати музей можна безкоштовно 6 березня, 18 квітня, 18 травня, 28 жовтня і кожної першої неділі місяця з 1 листопада по 31 березня.

Акрополь

Афінський Акрополь – це справжня візитна картка міста. Столицю Греції просто неможливо уявити без нього.

Графік роботи:

влітку : з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 18:30;

: з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 18:30; у суботу, неділю та свята з 8.30 до 14:30.

взимку: з понеділка по п’ятницю з 8 ранку до 16:30;

з понеділка по п’ятницю з 8 ранку до 16:30; у суботу, неділю та свята з 8.30 до 16:30.

Вартість квитків

Стандартний – €20, дитячий та пільгові €10. Дійсні п’ять днів і дозволяють оглянути храми Акрополя та Агори.

Парфенон

Парфенон – це одна з найважливіших будівель в Афінах. Величний храм був побудований на честь богині Афіни, покровительки міста.

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Графік роботи:

взимку по буднях з 8.00 до 16.30, у вихідні та свята з 8.30 до 14.30.

по буднях з 8.00 до 16.30, у вихідні та свята з 8.30 до 14.30. влітку по буднях з 8.00 до 18.30, у вихідні та свята з 8.30 до 16.30.

Вартість квитків – €2. Також можна оглянути Парфенон без доплати за єдиним квитком Акрополя.

Плака

Плака – один із найбільш автентичних старовинних кварталів Афін. Він виглядає майже так само, як і сотні років тому.

У кварталі Плака – безліч заплутаних пішохідних вуличок, якими так приємно блукати, насолоджуючись типово грецькою архітектурою.

Ринок Монастираки

Ринок Монастираки – найстаріша торгову площа грецької столиці. Сьогодні це великий блошиний ринок, де вирує справжнє афінське життя.

Графік роботи:

Щодня з 8.00 і аж до пізнього вечора.

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