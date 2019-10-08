PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Вчені вперше виростили м’ясо на МКС

Вченим з Ізраїля вдалося виростити м’ясо на міжнародній космічній станції, використавши клітини корови і 3D-біопринтер.

МКС

Ізраїльські вчені зі стартапу Aleph Farms змогли виростити м’ясо на МКС, знаходячись у 399 км від природних ресурсів.

Науковці забезпечили клітини корови, які взяли на Землі, поживними речовинами і помістили їх у середовище, яке імітує організм тварини.

Там клітини почали розвиватися і згодом перетворилися на великий шматок м’яса.

Читайте: Вчені вперше виявили водяну пару на екзопланеті K2-18b

Природний процес вдалося відтворити за допомогою 3D-біопринтера.

У майбутньому його планують застосовувати для того, щоб вирощувати м’ясо для людей, які знаходяться на міжнародній космічній станції. Попередньо, на повноцінний запуск знадобиться три-чотири роки.

До слова, компанія Gateway Fondations хоче відкрити перший у світі космічний готель.

Джерело: CNN

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

космос
Астрономи відкрили 21 зірку, яка може вказувати на існування інопланетян
Рада може дозволити приватному бізнесу освоювати космос
Рада може дозволити приватному бізнесу освоювати космос
Нова космічна гонка: хто перший висадить людей на Марс – NASA чи Ілон Маск
Нова космічна гонка: хто перший висадить людей на Марс – NASA чи Ілон Маск
Американці планують запустити космічний готель з баскетболом і барами
Американці планують запустити космічний готель з баскетболом і барами
запуск ракети
Україна дозволить приватним компаніям запускати ракети в космос
Ставка на космос: як запускали перший український супутник Січ-1
Ставка на космос: як запускали перший український супутник Січ-1
Астероїд
До Землі летить величезний астероїд – NASA
SpaceX Starhopper
Успішний тест: SpaceX провела випробування космічного корабля Starhopper
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка