Вченим з Ізраїля вдалося виростити м’ясо на міжнародній космічній станції, використавши клітини корови і 3D-біопринтер.

Ізраїльські вчені зі стартапу Aleph Farms змогли виростити м’ясо на МКС, знаходячись у 399 км від природних ресурсів.

Науковці забезпечили клітини корови, які взяли на Землі, поживними речовинами і помістили їх у середовище, яке імітує організм тварини.

Там клітини почали розвиватися і згодом перетворилися на великий шматок м’яса.

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Природний процес вдалося відтворити за допомогою 3D-біопринтера.

У майбутньому його планують застосовувати для того, щоб вирощувати м’ясо для людей, які знаходяться на міжнародній космічній станції. Попередньо, на повноцінний запуск знадобиться три-чотири роки.

До слова, компанія Gateway Fondations хоче відкрити перший у світі космічний готель.