Часи колективізації, голод та репресії призвели до того, що багато українських сімей не лише безслідно втратили своїх родичів, а й забули своє коріння. Тому зараз чимало охочих дізнатися свій родовід та створити власне родинне дерево. Як це зробити безкоштовно – у матеріалі Фактів ICTV.

Для створення родинного дерева передусім необхідно зібрати інформацію про своїх предків та історію сім’ї. Куди звертатися та з чого починати?

Архіви СБУ

Якщо ваші родичі піддавалися репресіям, а ви нічого не знаєте про їхню долю, то варто написати запит до архіву СБУ, де зберігається близько 30 тис. справ.

Їх вам видадуть, навіть якщо людина не ваш родич. Більш того – привезуть безкоштовно, якщо документи зберігаються в іншому місті України.

Право на правду

Знайти відомості про родичів, засуджених у часи СРСР, допоможе також практичний довідник Центру досліджень визвольного руху Право на правду. Тут детально і покроково розписано, як отримати доступ до архівів.

Карта прізвищ Рідня

Генеалогічне товариство Рідня, яке вивчає родоводи на замовлення, створило безкоштовну онлайн-базу поширених імен та прізвищ.

Вводите прізвище – і за кілька секунд є результат. Окрім статистичних даних поширення, подається походження прізвища з низки етимологічних словників та деяких козацьких реєстрів.

Онлайн-база українців Pra.in.ua

Найбільша в Україні онлайн-база мешканців країни Pra.in.ua існує вже понад два роки і містить дані про майже 3,632 млн осіб.

Завдяки їй можна відстежити свій родовід з 1650-го до 1920 року.

Тут викладаються матеріали з архівів, виписки з метричних книг.

Також на сайті можна побудувати генеалогічне дерево своєї родини.

Доступ до бази є безкоштовним, а для створення родового дерева необхідно просто зареєструватися та створити власний профіль на сайті.

Як створити родинне дерево онлайн через соцмережі

Створити родинне дерево можливо і через соцмережі.

MyHeritage – на сьогодні найпопулярніша у світі генеалогічна соціальна мережа, де безкоштовно можна створити своє родинне дерево, вести історію своєї сім’ї, шукати предків, обмінюватися фото та відео.

Також через цей сервіс можна знайти далеких родичів через дерева інших учасників мережі.

Як створити власну сторінку на MyHeritage:

Зайти на головну сторінку сайту Після входу треба заповнити дані про себе, батьків, дідусів та бабусь. І далі ви потрапляєте на сторінку свого родового древа, де можна редагувати та додавати інформацію.

Загалом інтерфейс MyHeritage дуже простий, тому навіть недосвідчений користувач швидко розбереться з процесом роботи. Удачі в пошуку пращурів!

Раніше ми розповідали, як дізнатися свій родовід.