У ніч з 8 на 9 жовтня українці зможуть спостерігати пік метеорного дощу Драконіди. Що це за явище і де дивитися – далі у матеріалі.
Зорепад Драконіди можна спостерігати у північній півкулі у ніч з 8 на 9 жовтня.
Що таке зорепад Драконіди
Метеоритний потік Драконіди з’являється щороку у жовтні, коли Земля проходить крізь шлейф частинок комети Джакобини-Ціннера. Це не найяскравіший і не рясний зорепад, але він один з найвидовищніших.
Рух метеоритів плавний, тож на небі можна встигнути помітити спалахи оранжевого або жовтого світла.
Інтенсивність зорепаду не надто висока, всього лише до 15 метеорів на годину. Але кількість з року в рік змінюється та іноді може досягати сотні частинок на годину.
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Де дивитися зорепад Драконіди
Найкращий час для спостережень – після 22.00. Орієнтир – північно-західна частина нічного неба, у районі сузір’я Дракона, трохи лівіше і вище Великої Ведмедиці. В Україні сьогодні вночі очікується мінлива хмарність, а Місяць буде прихований за горизонтом. Тож шанси отримати насолоду від мерехтливих вогників досить великі.
Не забувайте також про просте правило – чим менше джерел світла, тим краще для спостереження. Тому обирайте місця віддалені від міських вогнів.
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