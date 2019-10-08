У ніч з 8 на 9 жовтня українці зможуть спостерігати пік метеорного дощу Драконіди. Що це за явище і де дивитися – далі у матеріалі.

Зорепад Драконіди можна спостерігати у північній півкулі у ніч з 8 на 9 жовтня.

Що таке зорепад Драконіди

Метеоритний потік Драконіди з’являється щороку у жовтні, коли Земля проходить крізь шлейф частинок комети Джакобини-Ціннера. Це не найяскравіший і не рясний зорепад, але він один з найвидовищніших.

Рух метеоритів плавний, тож на небі можна встигнути помітити спалахи оранжевого або жовтого світла.

Інтенсивність зорепаду не надто висока, всього лише до 15 метеорів на годину. Але кількість з року в рік змінюється та іноді може досягати сотні частинок на годину.

Читайте: Астрономи відкрили 21 зірку, яка може вказувати на існування інопланетян

Де дивитися зорепад Драконіди

Найкращий час для спостережень – після 22.00. Орієнтир – північно-західна частина нічного неба, у районі сузір’я Дракона, трохи лівіше і вище Великої Ведмедиці. В Україні сьогодні вночі очікується мінлива хмарність, а Місяць буде прихований за горизонтом. Тож шанси отримати насолоду від мерехтливих вогників досить великі.

Не забувайте також про просте правило – чим менше джерел світла, тим краще для спостереження. Тому обирайте місця віддалені від міських вогнів.

До речі, телескоп Hubble надіслав новий знімок спіральної галактики NGC 3432, яка нагадує Чумацький шлях.