PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Зорепад Драконіди: де і коли дивитися найкрасивіший метеорний потік осені

У ніч з 8 на 9 жовтня українці зможуть спостерігати пік метеорного дощу Драконіди. Що це за явище і де дивитися – далі у матеріалі.

Зорепад Драконіди: де і коли дивитися найкрасивіший метеорний потік осені

Зорепад Драконіди можна спостерігати у північній півкулі у ніч з 8 на 9 жовтня.

Що таке зорепад Драконіди

Метеоритний потік Драконіди з’являється щороку у жовтні, коли Земля проходить крізь шлейф частинок комети Джакобини-Ціннера. Це не найяскравіший і не рясний зорепад, але він один з найвидовищніших.

Рух метеоритів плавний, тож на небі можна встигнути помітити спалахи оранжевого або жовтого світла.

Інтенсивність зорепаду не надто висока, всього лише до 15 метеорів на годину. Але кількість з року в рік змінюється та іноді може досягати сотні частинок на годину.

ЧитайтеАстрономи відкрили 21 зірку, яка може вказувати на існування інопланетян

Де дивитися зорепад Драконіди

Найкращий час для спостережень – після 22.00. Орієнтир – північно-західна частина нічного неба, у районі сузір’я Дракона, трохи лівіше і вище Великої Ведмедиці. В Україні сьогодні вночі очікується мінлива хмарність, а Місяць буде прихований за горизонтом. Тож шанси отримати насолоду від мерехтливих вогників досить великі.

Не забувайте також про просте правило – чим менше джерел світла, тим краще для спостереження. Тому обирайте місця віддалені від міських вогнів.

До речі, телескоп Hubble надіслав новий знімок спіральної галактики NGC 3432, яка нагадує Чумацький шлях.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка