Хеловін – одне з найулюбленіших свят дітей. З цієї нагоди скоро стартують тематичні вечірки. Які дитячі костюми на Хеловін модні у 2019 році – в матеріалі Фактів ICTV.

Щоб підібрати дитячий костюм на Хеловін, передусім варто поцікавитися уподобаннями вашого чада. Зазвичай це супергерої, персонажі з мультфільмів або ігор.

Однак не варто забувати і про традиційні костюми для дітей на Хеловін: відьом, вовкулак, вампірів, скелетів або чортенят.

Якщо хлопчики можуть переодягнутися в Бетмена або Супермена, то дівчатка воліють бути принцесами чи єдинорогами.

Крім того, у 2019 році світ побачили такі стрічки, як Воно і Джокер, тому ці образи особливо актуальні.

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Вартість костюмів на Хеловін для дітей в інтернеті стартує від 250 грн. Однак, якщо дитина старше 12 років, то на ціннику, найімовірніше, буде сума не менше 400 грн.

Атрибути до костюмів обійдуться ще у 150-250 грн.

Факти ICTV зібрали ідеї дитячих костюмів на Хелловін, які точно викличуть симпатію у вашого чада.











































Дитячий костюм на Хеловін – найкращі ідеї / 11 фотографий

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