Яким буде 9 жовтня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

У цілому день передбачає активне ведення справ, добре займатися вже звичними напрямками, небажано починати щось нове і важливе: змінювати роботу або переходити на нову посаду. Значні фінансові операції небажані.

Цілком ймовірно, що в комунікаціях бракуватиме такту та дипломатії. Прояв активної позиції, а в окремих випадках застосування агресії – доречно, якщо бажання продиктоване не впертістю, а усвідомленим вибором позиції. Тут важливо розуміти, якого результату хочеться.

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Висока потреба перебувати в соціальному середовищі, брати участь у багатолюдних заходах, бути в центрі уваги. У будь-яких справах сьогодні вітається творчий підхід. Будь-які заняття мистецтвом і творчість сьогодні можуть увінчатися успіхом.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на жовтень 2019 року.

Джерело: AstroExpert