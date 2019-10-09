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Календар свят на жовтень 2019

Які свята будуть у жовтні 2019 року, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Календар свят на жовтень 2019

У жовтні українців чекає тільки одине офіційне державне свято 14 числа – День захисника України, яке є вихідним.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

14 жовтня випадає на понеділок, тому у нас буде три вихідних дні підряд.

Свята в жовтні:

  • 1 жовтня – Міжнародний день людей похилого віку
  • 2 жовтня – Міжнародний день ненасильства
  • 4 жовтня – Всесвітній тиждень космосу
  • 4 жовтня – Всесвітній день тварин
  • 5 жовтня – Всесвітній день учителів
  • 6 жовтня – День працівників освіти
  • 7 жовтня – Міжнародний день лікаря
  • 7 жовтня – Міжнародний день архітектора
  • 8 жовтня – День юриста
  • 9 жовтня – Всесвітній день пошти
  • 9 жовтня – День ріелтора
  • 10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров’я
  • 10 жовтня – Дeнь працівників стандартизації та метрології
  • 10 жовтня – Європейський день боротьби прoти смертної кари
  • 12 жовтня – День кадрового працівника
  • 13 жовтня – День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби
  • 13 жовтня – День художника
  • 14 жовтня – День захисника України
  • 14 жовтня – День українського козацтва
  • 15 жовтня – Всесвітній день сільської жінки
  • 15 жовтня – Міжнародний день білої тростини
  • 16 жовтня – Всесвітній день продовольства
  • 16 жовтня – День анестезіолога
  • 17 жовтня – Міжнародний день боротьби зa ліквідацію злиднів
  • 17 жовтня – Міжнародний день кредитних спілок
  • 19 жовтня – Дeнь працівників целюлозно-паперової промисловості
  • 20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби прoти захворювання молочної залози на рак
  • 20 жовтня – День працівників харчової промисловості
  • 23 жовтня – День працівників реклами
  • 24 жовтня – Всесвітній день інформації про розвиток
  • 24 жовтня – День Організації Об’єднаних Націй
  • 25 жовтня – День маркетолога
  • 27 жовтня – День автомобіліста
  • 28 жовтня – День визволення України від нацистських загарбників
  • 29 жовтня – День працівників служби позавідомчої охорони
  • 31 жовтня – Міжнародний день Чорного моря

Календар свят на жовтень

Раніше Факти ICTV  склали для вас календар державних свят на 2019 рік.

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