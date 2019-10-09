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Погода в Україні на 9 жовтня (КАРТА)

Майже у всіх областях України 9 жовтня буде сонячно з проясненнями, проте у деяких регіонах пройдуть дощі.

Погода в Україні на 9 жовтня (КАРТА)

У західних регіонах пройдуть дощі, хоча в деяких областях буде хмарно з проясненнями. Повітря прогріється до 15° вдень і до 6° вночі.

На півночі України також пройдуть дощі. Температура удень 9°…12°, вночі 3°…5°. Однак жителям Сумської області потрібно приготуватися до заморозків вночі до -3°.

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У центральних областях буде хмарно з проясненнями. Повітря прогріється до 14° вдень, проте вночі очікуються заморозки до -3°.

У південних регіонах без опадів. Температура вдень 14°…18°, вночі 6°…-3°.

Раніше Факти ICTV писали, яка погода очікує українців восени, коли прийдуть перші похолодання і заморозки.

Джерело: Укргідрометцентр

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