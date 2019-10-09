9 жовтня в Україні стартують продажі нового смартфона Redmi Note 8 Pro від компанії Xiaomi.

Redmi Note 8 Pro Xiaomi представила на спеціальному заході в Києві.

Продажі бюджетного смартфона з 64-мегапіксельною квадрокамерою в Україні розпочинаються вже сьогодні, 9 жовтня.

Базова версія Redmi Note 8 Pro з 64 ГБ вбудованої флеш-пам’яті продаватимуть за 6999 грн. За подвоєний обсяг пам’яті в апараті доведеться віддати 7799 грн. В обох смартфонах встановлено 6 ГБ оперативки.

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Пристрій представлено в трьох кольорах – чорному, зеленому та білому з градієнтним переливом.

Головні характеристики Redmi Note 8 Pro:

Камера 64 МП;

Ігровий процесор з рідким охолодженням;

Батарея 4500 мАг;

Швидка зарядка 18 Вт;

NFC;

Corning Gorilla Glass 5 спереду і ззаду;

Великий екран.

Як повідомлялося, 11 жовтня розпочнуться продажі iPhone 11 в Україні.

Джерело: ITC