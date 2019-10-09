День захисника України відзначається 14 жовтня. Факти ICTV зібрали найкращі ідеї для подарунка хлопцю.

14 жовтня в Україні відзначається День захисника. Цього дня прийнято вітати і дарувати подарунки чоловікам. І хоча вже передаровано безліч всього, залишати хлопця без оригінального презенту не варто.

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Щоб підібрати ідеальний подарунок коханому, необхідно добре знати його інтереси. Також можна напружитися і згадати якісь побіжні розмови, в яких він міг проговоритися про те, чого хотів би.

Факти ICTV зібрали найкращі ідеї для подарунка хлопцю до Дня захисника.

Кемекс або пуровер

Подарунок для справжнього кавомана. Якщо ваш хлопець любить смачну каву, тоді варто придивитися до приладів альтернативного заварювання цього напою. Заварена в кемексі або пуровері кава відрізняється більш насиченим смаком, а також оригінальним поданням.

Пуровери існують керамічні та пластикові, які дешевше в два рази. Тому вибрати його можна на будь-який бюджет.

Гаманець або кардхолдер

Можна подарувати хлопцеві красивий гаманець. Якщо ж чоловік не користується готівкою, то йому цілком може підійти кардхолдер для зберігання кредиток.

Духи

Класичний варіант, але не найдешевший. Дарувати духи варто в тому випадку, якщо ви точно знаєте, яким парфумом користується ваш хлопець, інакше можна потрапити в неприємну ситуацію.

Светр

Хороший подарунок для середини осені. Попереду зима, тому варто утеплятися.

Бездротова клавіатура

Річ, яку він не купаватиме собі просто так. Бездротова клавіатура хороший подарунок для хлопця, який багато працює за комп’ютером.

Раніше Факти ICTV писали про принципи, яких варто дотримуватися справжньому чоловікові.