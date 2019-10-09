У жовтні українці загалом матимуть дев’ять вихідних, серед них – День захисника України, яке є офіційним державним святом.
Жовтень принесе один додатковий вихідний на День захисника України, 14 жовтня.
У православному календарі це також велике свято – Покрова Пресвятої Богородиці.
У 2019 році він припадає на понеділок, тому українці відпочиватимуть три дні поспіль – 12, 13 та 14 жовтня.
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Загалом у жовтні 31 день, серед них – дев’ять вихідних та 22 робочих.
До слова, Факти ICTV також склали для вас календар державних свят на 2019 рік.
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