Як ворожити на Покрову 2019 – читайте на Фактах ICTV.

Покрова завжди вважалася дівочим святом, з неї починалася пора весіль. Тому дівчата, які мріяли вийти заміж, прикрашаючи ікону Діви Марії власноруч вишитим рушником, примовляли так:

Покров, Покров, покрий мою голову хоч хустинкою, хоч ганчіркою, аби не залишилася я в дівках.

Також у ніч на 14 жовтня дівчата зверталися ще з таким проханням: Покрий землю сніжком, а мене – женишком. І лягали спати, ні з ким не розмовляючи. Якщо у сні з’явиться суджений – скоро весілля.

Ворожили і на солоних варениках. Для цього перед тим, як лягти спати, дівчина з’їдала штук п’ять чарівних вареничків і промовляла:

Суджений-ряджений, принеси мені водички напитися.

Хто присниться – той і наречений.

Зранку на Покрову дівчата бігли до церкви і ставили свічку Діві Марії. Хто раніше поставить свічку, той раніше й заміж вийде. А за полум’ям свічки дізнавалися своє майбутнє: рівний вогник означає тихе спокійне життя, якщо свічка горіла яскраво, сильно, з переморгуванням – таким і життя буде. Якщо ж свічка потріскувала – життя у дівчини буде дуже бурхливим.

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А ще ворожили на зернах. Увечері майбутня наречена обходила все село і набирала потроху води з 9 криниць, а після варила в ній 72 пшеничних зерна. З цією пшеницею треба було відійти від свого будинку на 72 кроки і розкидати зерна. А вночі дівчина приходила туди ж і піднімала з землі те, що попадеться під руку.

Якщо візьме варене зерно – чоловіка знайде молодого і багатого, якщо в руці опиниться тріска або гілочка – він буде теслею, знайдений папірець обіцяє нареченого грамотного і заможного, а зачерпне саму землю – жити їй з хліборобом.

Збираючись разом, дівчата ворожили: яка з них першою вийде заміж. Вони відрізали нитки однакової довжини і підпалювали їх. У кого з дівчат нитка згорить швидше – та і буде першою. Якщо нитка погасла відразу або згоріло менше половини, то, на жаль, весілля відкладається.

Також було популярним ще одне веселе ворожіння на нареченого. В блюдце викладали різні предмети, а дівчата, не дивлячись, з зав’язаними очима, обирали один із них. По тому, який предмет попався, і судили про майбутнього нареченого.

Зазвичай, значення предметів були наступні: зола – бідне важке життя, цукор – життя буде багате і веселе, цибулина – багато сліз пролити доведеться, чарка – чоловік буде п’яницею, срібна обручка – тихе сімейне життя, золота каблучка – жених буде дуже багатий.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на жовтень 2019.