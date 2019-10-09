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Факти / Lifestyle

Яке сьогодні свято: іменини 9 жовтня

9 жовтня іменини святкують Олександр, Опанас, Володимир, Дмитро, Єфрем, Іван, Микола, Тихон.

Яке сьогодні свято: іменини 9 жовтня

Православні християни 9 жовтня святкують Іоанна Богослова 2019, якого вважають захисником подорожніх.

Крім цього, 9 жовтня – Всесвітній день пошти, а в Україні відзначають День ріелтора, яке було встановлене в 1999 році на Першому всеукраїнському з’їзді ріелторів.

Читайте: Календар свят на жовтень 2019

Народні прикмети:

  • Сніг пішов 9 жовтня – через 40 днів чекайте на справжню зиму.
  • Сонячний і теплий день 9 жовтня віщує дощовий липень.
  • До першого снігу на деревах залишилося досить багато листя – чекайте холодної зими.
  • Йде дощ 9 жовтня – негода триватиме ще 2 тижні.

Що не можна робити 9 жовтня:

  • Не надягайте в цей день старе і незручне взуття – до поганого життєвого шляху.
  • Не сваріться з сім’єю, не бажайте нікому зла і не допускайте поганих думок – все може повернутися до вас бідою.

Іменини 9 жовтня іменини святкують Олександр, Опанас, Володимир, Дмитро, Єфрем, Іван, Микола, Тихон.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2019 рік.

Фото: Dreamstime

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