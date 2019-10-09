9 жовтня іменини святкують Олександр, Опанас, Володимир, Дмитро, Єфрем, Іван, Микола, Тихон.
Православні християни 9 жовтня святкують Іоанна Богослова 2019, якого вважають захисником подорожніх.
Крім цього, 9 жовтня – Всесвітній день пошти, а в Україні відзначають День ріелтора, яке було встановлене в 1999 році на Першому всеукраїнському з’їзді ріелторів.
Читайте: Календар свят на жовтень 2019
Народні прикмети:
- Сніг пішов 9 жовтня – через 40 днів чекайте на справжню зиму.
- Сонячний і теплий день 9 жовтня віщує дощовий липень.
- До першого снігу на деревах залишилося досить багато листя – чекайте холодної зими.
- Йде дощ 9 жовтня – негода триватиме ще 2 тижні.
Що не можна робити 9 жовтня:
- Не надягайте в цей день старе і незручне взуття – до поганого життєвого шляху.
- Не сваріться з сім’єю, не бажайте нікому зла і не допускайте поганих думок – все може повернутися до вас бідою.
Іменини 9 жовтня іменини святкують Олександр, Опанас, Володимир, Дмитро, Єфрем, Іван, Микола, Тихон.
До слова, раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2019 рік.