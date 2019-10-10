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Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 10 жовтня

Яким буде 10 жовтня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

Список сприятливих справ на сьогодні досить великий. Особливо вдалими можуть бути справи, пов’язані з лікуванням, фізичним і емоційним здоров’ям.

Якщо є бажання проаналізувати свої вчинки в минулому, вирішити затягнуті ситуації – то сьогодні для цього ідеальний день. Саме час пробачити своїм недоброзичливцям, щиро відпустити ситуацію і рухатися далі.

ЧитайтеГороскоп на тиждень з 7 до 13 жовтня

День сприяє вивченню чогось нового. Але важливо сьогодні стежити за настроєм і спілкуванням.

Існує ймовірність залучення в суперечки і конфлікти, яку, за можливості, варто виключити, особливо у спілкуванні з близькими і рідними людьми.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на жовтень 2019 року.

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