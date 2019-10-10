В Україні продаж смартфонів iPhone 11 від компанії Apple почнеться 11 жовтня. Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію про новинки компанії.

Цього разу для любителів iPhone підготували флагмани, які задовольнять і тих, хто шукає новинки дешевше, і тих, хто планує взяти смартфон, який прослужить їм довгі роки.

Моделі і характеристики

11 жовтня на полицях українських магазинів з’являться три моделі смартфона iPhone 11:

iPhone 11;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max.

У кожного з них є свої особливості, але зараз зупинимося на загальних характеристиках смартфонів.

Навіть базова версія смартфона буде відмінним флагманом для купівлі, оскільки всі новинки оснащені процесором A13 Bionic, який є невеликим удосконаленням попередньої версії.

Мінімальний обсяг оперативної пам’яті становить 4 ГБ, однак в більш дорогих моделях користувачам запропонують 6 ГБ.

Завдяки новому акумулятору iPhone 11 повинен працювати приблизно на годину довше за своїх попередників, що є великим плюсом для всіх власників смартфонів Apple, адже багато хто скаржився на те, наскільки швидко він розряджається.

Всі нові моделі підтримують бездротову зарядку, а також мають слоти для nanoSIM та eSIM.

Основна камера смартфона має два об’єктиви по 12 Мп, а один з модулів ширококутний. Фронтальна камера – 12 Мп з можливістю знімати відео в роздільній здатності 4К.

Попит на новинку виявився таким великим, що компанії Apple довелося замовити приблизно на 10% більше деталей, щоб поставити смартфон всім охочим.

Ціна та особливості

На виході моделі iPhone 11 будуть доступні в чорному, червоному, жовтому, білому, фіолетовому, зеленому, срібному, золотому і сірому кольорах.

Вони жодним чином не вплинуть на ціну смартфона.



































iPhone 11: характеристики, старт продаж в Україні і чи варто купувати / 9 фотографий

Вартість iPhone 11 відрізнятиметься залежно від кількості вбудованої пам’яті і самої моделі.

Новий смартфон Apple в Україні буде продаватися за такими цінами:

iPhone 11 64 ГБ – 22 999 грн;

iPhone 11 128 ГБ – 25 999 грн;

iPhone 11 256 ГБ – 29 999 грн;

iPhone 11 Pro 64 ГБ – 33 999 грн;

iPhone 11 Pro 256 ГБ – 37 999 грн;

iPhone 11 Pro 512 ГБ – 43 999 грн;

iPhone 11 Pro Max 64 ГБ – 37 999 грн;

iPhone 11 Pro Max 256 ГБ – 42 999 грн;

iPhone 11 Pro Max 512 ГБ – 47 999 грн.

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Найбільша різниця у трьох моделей полягає в основній камері та екрані.

Базова версія iPhone 11 має IPS-дисплей розміром 6,1 дюйма, а в Pro і Pro Max версіях встановлені OLED екрани на 5,8 і 6,5 дюймів відповідно.

Крім того, iPhone 11 Pro і Pro Max отримають додатковий телеоб’єктив на 12 Мп.

Чи варто власникам старіших iPhone брати нову модель

Багато критиків вважають, що iPhone 11 є не настільки вже й великим покращенням порівняно з iPhone XR, який вийшов минулого року.

Хоч новинка і отримала більше пам’яті і новий процесор, вони не набагато збільшили її продуктивність.

Найбільшим досягненням iPhone 11 вважається його камера, особливо у Pro версій. Однак якість її знімків не сильно змінилася.

Найбільше вона помітна під час зйомки в нічному режимі, якого вже давно чекали в смартфонах Apple.

Нижче ви можете ознайомитись з якістю фотографій різних моделей iPhone, які підготував портал Phone Arena.



























iPhone 11: характеристики, старт продаж в Україні і чи варто купувати / 7 фотографий

Загалом новинку радять купувати тим, хто вже давно не оновлював смартфон від Apple, або тим, хто шукає гідний флагман, який зможе прослужити кілька років.

До слова, в перший вікенд після старту продажу в Україні ціна iPhone 11 буде нижчою за звичайну.

Фото: Phone Arena