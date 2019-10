Афіша на вихідні в Києві на 11-14 жовтня 2019 року. Уїк-енд обіцяє здивувати столицю крутими концертами і фестивалями. Куди піти в Києві на вихідних – розкажуть Факти ICTV.

Куди піти в Києві на вихідних – не найскладніше питання, оскільки кожного вікенду в столиці проходить величезна кількість заходів, що варті уваги.

До прикладу, на цих вихідних кияни можуть відвідати виступ української співачки Луни, у якої минулого тижня вийшов новий альбом або концерт пост-панків з Копенгагена Iceage.

Також є можливість сходити на фестиваль вуличної їжі і потрапити на концерт популярної української групи Latexfauna.

Факти ICTV публікують афішу на вихідні в Києві.

Луна

Кіностудія імені Довженка

11 жовтня, 20.00

Вартість: 650-950 грн

Придбати квитки можна тут

Важко уявити собі справжню осінь без музики Христини Бардаш, більш відомої під творчим псевдонімом Луна. Її меланхолійна еклектична музика перетворює сірі будні на сповнені романтики сцени з культового кінематографа.

Відчуваєш, немов молодшаєш з кожним днем та закохуєшся у повсякденне.

Багато хто з музичних журналістів намагався розшифрувати і пояснити феномен її творчості, але сходились в одному – краще закрити очі та просто насолоджуватись.

11 жовтня у кіностудії імені Довженка Луна презентує свій новий чарівний альбом Транс.

Iceage + Isolated Youth

Mezzanine

11 жовтня, 20.00

Вартість: 650 грн

Придбати квитки можна тут

Датський гурт гучно вирвався з пост-панк-сцени Копенгагена з дебютним альбомом New Brigade у 2011 році. Побудувавши ауру нігілістичної та спокусливої розпусти, гурт продовжував чарувати публіку бурхливим You’re Nothing та захопливим Plowing Into the Field of Love.

У Києві гурт представить останній альбом Beyondless. У ньому Iceage дарує сиру енергію своїх попередніх релізів, але із більш відшліфованим звучанням.

Ulichnaya Eda. BBQ

Арт-завод Платформа

12-13 жовтня, 11.00

Вартість: 120 грн

Купити квитки можна тут

Другий BBQ-чемпіонат від Ulichnaya Eda обіцяє стати легендарним. Оцінювати його будуть представники всесвітніх BBQ-асоціацій, а смажити учасники планують на обладнанні, якому заздрять всі ресторани.

Крім серйозного змагання на фестивалі знайдеться місце для кінотеатру з Джимом Керрі і Брюсом Віллісом, теплою дитячої зони і, звичайно ж, фудкорту з правильними стейками, шашликами і реберцями.

Також 12 жовтня о 18.00 відбудеться концерт гурту Latexfauna.

Soul Serenades with [email protected]

Mezzanine

12 жовтня, 21.00

Вартість: 150 грн

Купити квитки можна тут

12 жовтня в Mezzanine завітає друг України з Італії – makossa. Народившись у домі в долині Брунелло ді Монтальчіно, Матео подорожував світом, шукаючи найдивовижніші звуки та мелодії. Від джазу до соул, від хаус до R&B, від африканського біту до діско фанк.

Його музичні інтерпретації завжди п’янкі, вони вводять слухачів у глибокий медитативний стан з якого вже не повернутись колишнім.

Photon x Promin

Кіностудія імені Довженка

13 жовтня, 22.00

Вартість: 650-1200 грн

Придбати квитки можна тут

Rave not Dead! Це на власному прикладі доводять організатори нещодавніх діджей-сетів від Modeselektor, Apparat і Telefon Tel-Aviv.

Серія аудіовізуальних вечірок від H2D і Smailov продовжує рятувати столичну електронну сцену та приємно шокувати українських фанатів електронної музики.

Команда Promin’ запрошує усіх охочих на шоукейс Photon, на якому відбудеться виступ німецького продюсера і резидента Berghain Бена Клока. Разом з ним на великій сцені кіностудії імені Довженка виступлять Ellen Allien, представник американського андеграунду DVS1 та український діджей Voin Oruwu.

