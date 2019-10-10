У багатьох країнах випустили відеогру PUBG Lite, яка є безкоштовною версією PlayerUnknown’s Battlegrounds.

Відеогра PUBG Lite, яка раніше була доступна тільки в Таїланді, тепер з’явилася і в багатьох інших країнах.

Вона є безкоштовною версією популярної відеогри в жанрі Королівська битва під назвою PlayerUnknown’s Battlegrounds.

У PUBG Lite також присутній основний режим, де 100 гравців намагаються вижити в битві.

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Основна відмінність полягає у тому, що ця версія відеогри має менші системні вимоги, що дозволяє запустити її на більш слабких ПК.

Також в ній є режим для восьми гравців, де дві команди з чотирьох осіб намагаються першими здійснити 40 вбивств.

PUBG Lite доступна тільки через спеціальний лаунчер, який можна завантажити на офіційному сайті.

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