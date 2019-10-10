PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

PUBG Lite: вийшла безкоштовна версія PlayerUnknown’s Battlegrounds

У багатьох країнах випустили відеогру PUBG Lite, яка є безкоштовною версією PlayerUnknown’s Battlegrounds.

PUBG Lite

Відеогра PUBG Lite, яка раніше була доступна тільки в Таїланді, тепер з’явилася і в багатьох інших країнах.

Вона є безкоштовною версією популярної відеогри в жанрі Королівська битва під назвою PlayerUnknown’s Battlegrounds.

У PUBG Lite також присутній основний режим, де 100 гравців намагаються вижити в битві.

Читайте: Чари і фантастика: найкращі відеоігри жовтня 2019

Основна відмінність полягає у тому, що ця версія відеогри має менші системні вимоги, що дозволяє запустити її на більш слабких ПК.

Також в ній є режим для восьми гравців, де дві команди з чотирьох осіб намагаються першими здійснити 40 вбивств.

PUBG Lite доступна тільки через спеціальний лаунчер, який можна завантажити на офіційному сайті.

До слова, компанія Sony офіційно розповіла перші подробиці про ігрову платформу PlayStation 5.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка