Щорічно 14 жовтня в православ’ї відзначається Покрова Пресвятої Богородиці. Що не можна робити в цей день, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Історія Покрови починається з 910 року. Згідно з легендою, коли Константинополь перебував в облозі у сарацинів, його жителі молилися про порятунок. Тоді в Андрія Константинопольського сталося видіння: Богородиця зі своєї голови зняла покривало і накрила ним людей. Після цього сарацини відступили. Богородиця захистила місто, а саме свято стало символом заступництва.
Що не можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці:
- На Покрову не можна виконувати важку роботу, зокрема прибирати в будинку, прати і прасувати речі тощо.
- Не можна сваритися з навколишніми і близькими людьми, а також лаятися і тримати в голові погані думки.
- Дівчата на Покрову мають носити тільки спідниці або плаття.
Якщо 14 жовтня не вихідний день, то працювати дозволяється.
На Покрову Пресвятої Богородиці заведено пригощати рідних та друзів стравами, підгодовувати птахів і тварин. Раніше дівчата зранку заплітали коси і тільки до вечора могли їх розпустити. Ще одна традиція – тримати живі квіти в будинку.
Нагадаємо, раніше Факти ICTV розповідали про погодні прикмети і прикмети на заміжжя на Покрову Пресвятої Богородиці.