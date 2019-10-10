Щорічно 14 жовтня в православ’ї відзначається Покрова Пресвятої Богородиці. Що не можна робити в цей день, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Історія Покрови починається з 910 року. Згідно з легендою, коли Константинополь перебував в облозі у сарацинів, його жителі молилися про порятунок. Тоді в Андрія Константинопольського сталося видіння: Богородиця зі своєї голови зняла покривало і накрила ним людей. Після цього сарацини відступили. Богородиця захистила місто, а саме свято стало символом заступництва.

Що не можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці:

На Покрову не можна виконувати важку роботу, зокрема прибирати в будинку, прати і прасувати речі тощо.

Не можна сваритися з навколишніми і близькими людьми, а також лаятися і тримати в голові погані думки.

Дівчата на Покрову мають носити тільки спідниці або плаття.

Якщо 14 жовтня не вихідний день, то працювати дозволяється.

На Покрову Пресвятої Богородиці заведено пригощати рідних та друзів стравами, підгодовувати птахів і тварин. Раніше дівчата зранку заплітали коси і тільки до вечора могли їх розпустити. Ще одна традиція – тримати живі квіти в будинку.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV розповідали про погодні прикмети і прикмети на заміжжя на Покрову Пресвятої Богородиці.