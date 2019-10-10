Коли у 2019 році Вознесіння і Трійця, перехідні і неперехідні свята, початок постів і поминальні дні? Щоб ви нічого не пропустили, Факти ICTV зібрали все у календарі церковних свят.

У церковному календарі традиційно представлені 18 найбільших церковних свят, які присвячені подіям із життя Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці та інших святих.

Серед них є двунадесяті (перехідні і неперехідні) і великі свята, дати яких не змінюються. Великдень не входить в їх число, оскільки його записують окремо.

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Перехідні свята щорічно зміщуються в церковному календарі – в залежності від дати Великодня. Вони позначені у календарі зірочкою*.

У церковному календарі є 4 тривалих поста і 3 – одноденних, а також 5 тижнів (седмиць), протягом яких не потрібно обмежувати себе в їжі по середах і п’ятницях.

Січень 2019

6 січня, неділя – Святвечір, закінчення Різдвяного посту

7 січня, понеділок – Різдво Христове

з 7 по 18 січня – Святки

14 січня, понеділок – Обрізання Господнє

18 січня, п’ятниця – Водохресний святвечір, або Надвечір’я Богоявлення (строгий піст)

19 січня, субота – Богоявлення або Хрещення Господнє

23 січня, середа – одноденний піст

25 січня, п’ятниця – День великомучениці Тетяни або Тетянин день (одноденний піст)

30 січня, середа – одноденний піст

Лютий 2019

1 лютого, п’ятниця – одноденний піст

6 лютого, середа – одноденний піст

8 лютого, п’ятниця – одноденний піст

13 лютого, середа – одноденний піст

15 лютого, п’ятниця – Стрітення Господнє (одноденний піст)

18 лютого, понеділок – початок тижня Митаря і Фарисея

24 лютого, неділя – закінчення тижня Митаря і Фарисея

27 лютого, середа – одноденний піст

Березень 2019

1 березня, п’ятниця – одноденний піст

2 березня – Субота мясопустна (Вселенська поминальна субота)

з 4 по 10 березня – Масляна

9 березня, субота – Знайдення голови Іоанна Предтечі

10 березня, неділя – Прощена неділя

11 березня, понеділок – початок Великого посту

22 березня, п’ятниця – Сорок святих або день Всіх Святих

23 березня – Субота 2-ї седмиці Великого посту

30 березня – Субота 3-го тижня Великого посту і День святого Олексія або Теплого Олекси

Квітень 2019

6 квітня – Субота 4-ї седмиці Великого посту

7 квітня, неділя – Благовіщення Пресвятої Богородиці

20 квітня – Лазарева субота

21 квітня*, неділя – Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя)

27 квітня, субота – закінчення Великого посту

28 квітня*, неділя – Великдень або Світле Христове Воскресіння

29 квітня – початок Пасхальної седмиці

Травень 2019

5 травня, неділя – закінчення Пасхальної седмиці

7 травня, вівторок – Радониця

8 травня, середа – одноденний піст

9 травня, четвер – поминання загиблих воїнів

10 травня, п’ятниця – одноденний піст

15 травня, середа – одноденний піст

17 травня, п’ятниця – одноденний піст

22 травня, середа – одноденний піст

24 травня, п’ятниця – одноденний піст

29 травня, середа – одноденний піст

31 травня, п’ятниця – одноденний піст

Червень 2019

5 червня, середа – одноденний піст

6 червня*, четвер – Вознесіння Господнє

7 червня, п’ятниця – третє Знайдення голови Іоанна Предтечі (одноденний піст)

12 червня, середа – одноденний піст

14 червня, п’ятниця – одноденний піст

15 червня – Троїцька поминальна субота

16 червня*, неділя – Свята Трійця або П’ятидесятниця

з 17 по 23 червня – Троїцька суцільна седмиця

24 червня – початок багатоденного Петрівського посту

Липень 2019

7 липня, неділя – Різдво Іоанна Предтечі, Іванів день

8 липня, понеділок – День Петра і Февронії

11 липня – закінчення багатоденного Петрівського посту

12 липня, п’ятниця – День святих апостолів Петра і Павла

17 липня, середа – одноденний піст

19 липня, п’ятниця – одноденний піст

24 липня, середа – одноденний піст

26 липня, п’ятниця – одноденний піст

28 липня, неділя – День хрещення Київської Русі-України

31 липня, середа – одноденний піст

Серпень 2019

2 серпня, п’ятниця – Ільїн день (одноденний піст)

7 серпня, середа – одноденний піст

9 серпня, п’ятниця – День пам’яті великомученика і цілителя Пантелеймона (одноденний піст)

14 серпня – Медовий Спас або Маковій

з 14 по 27 серпня – багатоденний Успенський піст

19 серпня, понеділок – Преображення Господнє або Яблучний Спас

28 серпня, середа – Успіння Пресвятої Богородиці (одноденний піст)

29 серпня, четвер – Горіховий Спас

30 серпня, п’ятниця – одноденний піст

Вересень 2019

4 вересня, середа – одноденний піст

6 вересня, п’ятниця – одноденний піст

11 вересня, середа – Усікновення глави Іоанна Предтечі (строгий піст)

13 вересня, п’ятниця – одноденний піст

18 вересня, середа – одноденний піст

19 вересня, четвер – Михайлове чудо

20 вересня, п’ятниця – одноденний піст

21 вересня, субота – Різдво Пресвятої Богородиці

25 вересня, середа – одноденний піст

27 вересня, п’ятниця – Воздвиження Хреста Господнього (строгий піст)

Жовтень 2019

2 жовтня, середа – одноденний піст

4 жовтня, п’ятниця – одноденний піст

8 жовтня, вівторок – День пам’яті преподобного Сергія

9 жовтня, середа – одноденний піст

11 жовтня, п’ятниця – одноденний піст

14 жовтня, понеділок – Покрова Пресвятої Богородиці

16 жовтня, середа – одноденний піст

18 жовтня, п’ятниця – одноденний піст

23 жовтня, середа – одноденний піст

25 жовтня, п’ятниця – одноденний піст

30 жовтня, середа – одноденний піст

Листопад 2019

1 листопада, п’ятниця – одноденний піст

2 листопада – Димитрівська поминальна субота

6 листопада, середа – одноденний піст

8 листопада, п’ятниця – одноденний піст

13 листопада, середа – одноденний піст

15 листопада, п’ятниця – одноденний піст

20 листопада, середа – одноденний піст

21 листопад, четвер – День святого Михайла

22 листопада, п’ятниця – одноденний піст

27 листопада, середа – одноденний піст

28 листопада, четвер – початок багатоденного Різдвяного посту

Грудень 2019

4 грудня, середа – Введення в храм Пресвятої Богородиці

7 грудня, субота – День пам’яті великомучениці Катерини

13 грудня, п’ятниця – День святого Андрія Первозванного

17 грудня, вівторок – День Варвари Великомучениці

18 грудня, середа – День Преподобного Сави

19 грудня, четвер – День святого Миколая

22 грудня, неділя – День святої Ганни, матері Ісуса Христа

Факти ICTV також склали для вас календар державних свят на 2019 рік.

Фото: Київський Патріархат – УПЦ КП