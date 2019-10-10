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Як зробити репост в Instagram

Наберіть в пошуковику Repost for Instagram і скачайте додаток. У правому верхньому куті ви побачите іконку програми Instagram. Натисніть на неї, і вона перенесе вас в Instagram. Потім виберете фотографію репост якої ви хочете зробити і натисніть на кнопку з трьома крапками в правому верхньому кутку поряд з фото.

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Розглянемо докладніше додаток Repost for Instagram.

Після запуску додатку потрібно натиснути Log in with Instagram. Програма попросить ввести свій логін і пароль.

Як зробити репост в Instagram

Після цього повинна з’явитися сторінка, на якій буде запитуватися доступ до певних дій від вашого імені. Потрібно натиснути Authorize.

Як зробити репост в Instagram

На екрані відобразяться фото користувачів, на яких ви підписалися. Відкрийте будь-яке фото. Під ним ви побачите кнопку Repost.

Як зробити репост в Instagram

Вам відкриється фоторедактор, в якому можна вибрати розташування підпису автору та його колір.

Як зробити репост в Instagram

Після цього натисніть на велику кнопку Repost та ОК у наступному вікні. Вам буде запропоновано в чому відкрити отримане зображення.

Як зробити репост в Instagram

Натиснувши на іконку Instagram, ви потрапите в редактор ресурсу. Після редагування натискаємо Поділитися і насолоджуємося своїм репостом з Instagram.

Як зробити репост в Instagram

Читайте: Як зробити Instagram темним

Нагадаємо, існує сервіс, який дозволяє видалити себе з інтернету.

Джерело: Форум SMM

Фото: Pixabay

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