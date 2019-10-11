14 жовтня ми святкуємо День захисника України. Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання для наших воїнів.

День захисника України ми святкуємо вже п’ятий рік поспіль. У цей день чоловікам хочеться дарувати найкращі та найтепліші слова.

Ми зібрали незвичайні привітання з Днем захисника України у формі СМС, які точно допоможуть зробити цей день незабутнім.

І

Ти справжній воїн, я це знаю!

Оберігаєш ти мене щодня

Без пушки, шаблі та коня!

Тебе сьогодні я вітаю,

Мій генерал, любов моя!

ІІ

Тебе мій захисник вітаю!

І від душі тобі бажаю,

Кохання, радості, добра.

А нам – безхмарного життя!

ІІІ

Сердечно вітаю Вас із Днем Захисника України – святом, яке увібрало в себе багаті та славні традиції, уособлює мужність і героїзм оборонців і визволителів рідної землі!

IV

Ти — мій танк і броненосець!

Одним словом — молодець!

Ти найкращий в світі воїн

Ворогам усім — кінець!

V

Міцні засмальцьовані руки

і м’язи тверді — наче дуб.

На білій, як день, вишиванці

блищить українский тризуб.

В очах — крижана недовіра,

як глобус блищить голова.

Зі cвятом, дорогий мій Захисник!

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