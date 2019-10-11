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Факти / Lifestyle

День захисника України: найкращі СМС-привітання

14 жовтня ми святкуємо День захисника України. Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання для наших воїнів.

Українські солдати

День захисника України ми святкуємо вже п’ятий рік поспіль. У цей день чоловікам хочеться дарувати найкращі та найтепліші слова.

Ми зібрали незвичайні привітання з Днем захисника України у формі СМС, які точно допоможуть зробити цей день незабутнім.

І

Ти справжній воїн, я це знаю!
Оберігаєш ти мене щодня
Без пушки, шаблі та коня!
Тебе сьогодні я вітаю,
Мій генерал, любов моя!

ІІ

Тебе мій захисник вітаю!
І від душі тобі бажаю,
Кохання, радості, добра.
А нам – безхмарного життя!

ІІІ

Сердечно вітаю Вас із Днем Захисника України – святом, яке увібрало в себе багаті та славні традиції, уособлює мужність і героїзм оборонців і визволителів рідної землі!

IV

Ти — мій танк і броненосець!
Одним словом — молодець!
Ти найкращий в світі воїн
Ворогам усім — кінець!

V

Міцні засмальцьовані руки
і м’язи тверді — наче дуб.
На білій, як день, вишиванці
блищить українский тризуб.
В очах — крижана недовіра,
як глобус блищить голова.
Зі cвятом, дорогий мій Захисник!

Читайте: 23 лютого – “ніколи знову”: як з’явився День захисника України

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