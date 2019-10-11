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Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 11 жовтня

Яким буде 11 жовтня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

Сьогоднішній день сприяє активності, незвичайним і ризикованим заняттям. Бажано не ігнорувати внутрішні позиви до дій, інакше ця енергія може вийти через агресію.

Якщо ви відчуєте імпульс до змін, то варто йому слідувати.

В цей день у вас буде достатньо сил для того, щоб впоратися з можливими труднощами і перешкодами.

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Може з’явиться можливість врегулювати всі потрібні ситуації і поставити крапку у справах.

Сьогоднішній день не підходить для різноманітних починань.

Несприятливим сьогодні вважається початок поїздок і подорожей.

Факти ICTV також публікували гороскоп на жовтень 2019 року для всіх знаків зодіаку.

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