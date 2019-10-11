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Факти / Lifestyle

Ідеї подарунків на День захисника України 2019

14 жовтня українці відзначають справжнє чоловіче свято – День захисника України. Факти ICTV пропонують кілька ідей, які допоможуть вам визначитися з подарунком для чоловіків.

Ідеї подарунків на День захисника України 2019

Ідеї подарунків для чоловіків на День захисника України:

Стильна сорочка. Підберіть для коханого чоловіка стильну сорочку. Цей подарунок завжди буде актуальним.

Фото: Pixabay

Наприклад, картата сорочка ніколи не виходить з моди та личить чоловікам із будь-яким типом фігури

Фітнес-браслет. Цей аксесуар стане чудовим подарунком для активного чоловіка.

Фото: Pixabay

Завдяки фітнес-браслету чоловіки входять в азарт спортивних тренувань, оскільки браслети мотивують не зменшувати фізичні навантаження.

Сертифікати. Дарувати можна все: масаж, курси екстремального водіння, майстер-клас зі стрільби.

Пам’ятайте, що найкращі подарунки – це емоції.

Фото: Pixabay

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Похід в аквапарк. У холодні осінні дні приємно знову відчути тепло. У цьому допоможе аквапарк.

Фото: Pixabay

Сміливо купуйте квитки та вирушайте підкорювати водні гірки та басейни.

Книга. Одним із найкращих подарунків на всі часи залишається книга.

Фото: Pixabay

Подаруйте чоловікові новий твір популярного автора, щось із класики або бізнес-літературу. Чоловік обов’язково оцінить такий вибір.

Практичні речі. Часто жінки намагаються поєднати приємне з корисним і вибрати для чоловіка подарунок, який обов’язково йому знадобиться.

Для цього не обов’язково купувати піну для гоління або чергову пару шкарпеток.

Фото: Pixabay

Якщо чоловік зосереджений на роботі, подаруйте йому портфель. Якщо він захоплюється риболовлею, оберіть спінінг або снасті.

Такі подарунки не тільки продемонструють турботу, а й будуть нагадувати про вас навіть тоді, коли чоловік зайнятий.

Факти ICTV також зібрали хобі, які під силу тільки справжнім чоловікам.

За матеріалами: Обозреватель

Фото: Pixabay

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