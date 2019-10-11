В Україні продаж смартфонів iPhone 11 від компанії Apple почнеться 11 жовтня. Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію про новинки компанії.
Цього разу для любителів iPhone підготували флагмани, які задовольнять і тих, хто шукає новинки дешевше, і тих, хто планує взяти смартфон, який прослужить їм довгі роки.
Моделі і характеристики
11 жовтня на полицях українських магазинів з’являться три моделі смартфона iPhone 11:
- iPhone 11;
- iPhone 11 Pro;
- iPhone 11 Pro Max.
У кожного з них є свої особливості, але зараз зупинимося на загальних характеристиках смартфонів.
Навіть базова версія смартфона буде відмінним флагманом для купівлі, оскільки всі новинки оснащені процесором A13 Bionic, який є невеликим удосконаленням попередньої версії.
Мінімальний обсяг оперативної пам’яті становить 4 ГБ, однак в більш дорогих моделях користувачам запропонують 6 ГБ.
Завдяки новому акумулятору iPhone 11 повинен працювати приблизно на годину довше за своїх попередників, що є великим плюсом для всіх власників смартфонів Apple, адже багато хто скаржився на те, наскільки швидко він розряджається.
Всі нові моделі підтримують бездротову зарядку, а також мають слоти для nanoSIM та eSIM.
Основна камера смартфона має два об’єктиви по 12 Мп, а один з модулів ширококутний. Фронтальна камера – 12 Мп з можливістю знімати відео в роздільній здатності 4К.
Попит на новинку виявився таким великим, що компанії Apple довелося замовити приблизно на 10% більше деталей, щоб поставити смартфон всім охочим.
Ціна та особливості
На виході моделі iPhone 11 будуть доступні в чорному, червоному, жовтому, білому, фіолетовому, зеленому, срібному, золотому і сірому кольорах.
Вони жодним чином не вплинуть на ціну смартфона.
Вартість iPhone 11 відрізнятиметься залежно від кількості вбудованої пам’яті і самої моделі.
Новий смартфон Apple в Україні буде продаватися за такими цінами:
- iPhone 11 64 ГБ – 22 999 грн;
- iPhone 11 128 ГБ – 25 999 грн;
- iPhone 11 256 ГБ – 29 999 грн;
- iPhone 11 Pro 64 ГБ – 33 999 грн;
- iPhone 11 Pro 256 ГБ – 37 999 грн;
- iPhone 11 Pro 512 ГБ – 43 999 грн;
- iPhone 11 Pro Max 64 ГБ – 37 999 грн;
- iPhone 11 Pro Max 256 ГБ – 42 999 грн;
- iPhone 11 Pro Max 512 ГБ – 47 999 грн.
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Найбільша різниця у трьох моделей полягає в основній камері та екрані.
Базова версія iPhone 11 має IPS-дисплей розміром 6,1 дюйма, а в Pro і Pro Max версіях встановлені OLED екрани на 5,8 і 6,5 дюймів відповідно.
Крім того, iPhone 11 Pro і Pro Max отримають додатковий телеоб’єктив на 12 Мп.
Чи варто власникам старіших iPhone брати нову модель
Багато критиків вважають, що iPhone 11 є не настільки вже й великим покращенням порівняно з iPhone XR, який вийшов минулого року.
Хоч новинка і отримала більше пам’яті і новий процесор, вони не набагато збільшили її продуктивність.
Найбільшим досягненням iPhone 11 вважається його камера, особливо у Pro версій. Однак якість її знімків не сильно змінилася.
Найбільше вона помітна під час зйомки в нічному режимі, якого вже давно чекали в смартфонах Apple.
Нижче ви можете ознайомитись з якістю фотографій різних моделей iPhone, які підготував портал Phone Arena.
Загалом новинку радять купувати тим, хто вже давно не оновлював смартфон від Apple, або тим, хто шукає гідний флагман, який зможе прослужити кілька років.
До слова, в перший вікенд після старту продажу в Україні ціна iPhone 11 буде нижчою за звичайну.
Фото: Phone Arena