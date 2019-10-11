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Факти / Lifestyle

Костюм на Хеловін для дитини: топ-10 ідей

Хеловін – одне з найулюбленіших свят дітей. З цього приводу скоро стартують тематичні вечірки. Які дитячі костюми на Хеловін модні в 2019 році – в матеріалі Фактів ICTV.

Детский костюм на Хэллоуин

Щоб підібрати дитячий костюм на Хеловін, насамперед варто поцікавитися про вподобання вашого чада. Зазвичай, це супергерої, персонажі з мультфільмів або ігор.

Однак не варто забувати і про традиційні костюми для дітей на Хеловін: відьом, вовкулак, вампірів, скелетів або чортенят.

Якщо хлопчики віддадуть перевагу переодягнутися в Бетмена або Супермена, то дівчинки захочуть бути принцесами або єдинорогами.

Крім того, у 2019 році світ побачили такі стрічки, як Воно і Джокер, тому ці образи особливо актуальні.

Читайте: Макіяж на Хеловін 2019 – найкращі ідеї для гриму

Вартість костюмів на Хеловін для дітей в інтернеті стартує від 250 грн. Однак, якщо дитина старше 12 років, то на ціннику, імовірніше, буде сума не менше 400 грн.

Атрибути до костюмів обійдуться ще в 150-250 грн.

Факти ICTV зібрали ідеї дитячих костюмів на Хеловін, які точно викличуть симпатію у вашого чада.

  • Детский костюм на Хэллоуин
  • Детский костюм на Хэллоуин
  • Детский костюм на Хэллоуин
  • Детский костюм на Хэллоуин
  • Детский костюм на Хэллоуин
  • Детский костюм на Хэллоуин
  • Детский костюм на Хэллоуин
  • Детский костюм на Хэллоуин
  • Детский костюм на Хэллоуин
  • Детский костюм на Хэллоуин
  • Детский костюм на Хэллоуин
  • Детский костюм на Хэллоуин
  • Детский костюм на Хэллоуин
  • Детский костюм на Хэллоуин
  • Детский костюм на Хэллоуин
  • Детский костюм на Хэллоуин
  • Детский костюм на Хэллоуин
  • Детский костюм на Хэллоуин
  • Детский костюм на Хэллоуин
  • Детский костюм на Хэллоуин
  • Детский костюм на Хэллоуин
  • Детский костюм на Хэллоуин
Костюм на Хеловін для дитини: топ-10 ідей / 11 фотографий

Раніше Факти ICTV писали про оренду костюмів на Хеловін 2019.

ФотоDreamstimeUnsplash

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