Які дні сприятливі дні у жовтні 2019, що і коли варто робити у цей період – читайте у місячному календарі Фактів ICTV.

Згідно з місячним календарем на жовтень 2019, місяць буде різноманітним на події.

Місячний астропрогноз на 1 жовтня

Це день вибору. Ви можете направити отримані знання на творення або руйнування. А від цього багато в чому залежатиме, яким буде цей місяць.

Місячний астропрогноз на 2 жовтня

2 жовтня – один з найважливіших у першій місячної фазі. Це день трансформації, внутрішніх змін. Можна сміливо стверджувати, що це – переломний період у першій половині місяця за місячним календарем.

Місячний астропрогноз на 3 жовтня

Сьогодні краще утримуватися як від тривалих подорожей, так і від короткочасних поїздок. Вважається, що цей час призначений для відпочинку, а подорож може порушити спокійний ритм життя. Таке потрясіння може привести до непередбачуваних негативних наслідків.

Місячний астропрогноз на 4 жовтня

Вельми вдалий час для роботи і з землею, і з водою, а особливо для занять гончарними роботами. Для поетів і письменників настає час творчості. Натхнення прийде обов’язково!

Місячний астропрогноз на 5 жовтня

Може спостерігатися деяка емоційна нестабільність, виникати безпричинні перепади настрою, часто людину кидає з крайності у крайність.

Місячний астропрогноз на 6 жовтня

Можуть виникнути численні сварки, конфлікти, причому абсолютно па порожньому місці.

Місячний астропрогноз на 7 жовтня

Добре цей день повністю присвятити своїй сім’ї, зустрічам з близькими і далекими родичами, спілкування з друзями родини.

Місячний астропрогноз на 8 жовтня

У цей день важко залишатися пасивним. Направте свою енергію на творчу практичну діяльність.

Місячний астропрогноз на 9 жовтня

День створений спеціально для того, щоб люди могли подумати про душу. Бажано сходити до церкви, відвідати храм або свого духовного наставника.

Місячний астропрогноз на 10 жовтня

Це дуже сприятливий час для подорожей, відряджень або паломництва.

Місячний астропрогноз на 11 жовтня

11 жовтня – час активних дій. Тому вкрай небажано його проспати, провести пасивно, віддаючись ліні і нудьзі.

Місячний астропрогноз на 12 жовтня

Небажано вирушати у подорожі і відрядження: вони можуть закінчитися не так, як ви хочете. Зазвичай вони чреваті травмами або сильним нервовим перенапруженням.

Місячний астропрогноз на 13 жовтня

Час відпочинку від напружених і активних дій.

Місячний астропрогноз на 14 жовтня

Дуже корисно відвідати будь-який розважальний захід, наприклад, сходити до кінотеатру, на виставку, на концерт сатирика, дискотеку тощо. Ідіть в компанії, самі влаштовуйте вечірки.

Місячний астропрогноз на 15 жовтня

Досить пасивний час: активні дії допускаються, але не рекомендуються. Краще реагувати на обставини, проявляти спонтанність і гнучкість.

Місячний астропрогноз на 16 жовтня

Вельми небезпечний час, один з найконфліктніших днів у цілому місяці, напруга просто витає у повітрі.

Місячний астропрогноз на 17 жовтня

День дарує людині багато енергії, яку вона повинна направити насамперед на перетворення своєї особистості, на духовне зростання.

Місячний астропрогноз на 18 жовтня

Це день стрімких активних дій, творчої наснаги та натхнення, мабуть, один з найбільш творчих днів у всьому місяці.

Місячний астропрогноз на 19 жовтня

Сьогодні ви маєте шанс засвоїти більше, ніж за весь місяць. Потрібно тільки не розслаблятися, не лінуватися, а твердо йти до наміченої мети.

Місячний астропрогноз на 20 жовтня

У цей день краще менше говорити, а більше робити.

Місячний астропрогноз на 21 жовтня

День дуже спокійний і м’який: сваритися немає настрою, а сильно радіти немає сил. Всі хочуть тільки тепла і спокою. Найкраще – зібратися невеликою компанією, поговорити, послухати музику, подивитися хороший фільм.

Місячний астропрогноз на 22 жовтня

У цей день не слід проявляти поспішність, потрібно бути грунтовним і неквапливим.

Місячний астропрогноз на 23 жовтня

Хороший день для поїздок і подорожей, переїздів, торговельних і судових справ, сну і відпочинку.

Місячний астропрогноз на 24 жовтня

Дуже важкий період, коли потрібно зібрати всі свої фізичні і духовні сили, щоб не піддатися на різного роду провокації і спокуси.

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Місячний астропрогноз на 25 жовтня

Корисно займатися самоосвітою. Цей період є гармонійним поєднанням розуму та інтуїції. Намагайтеся не зациклюватися на конкретних життєвих, особливо побутових, проблемах.

Місячний астропрогноз на 26 жовтня

У цей день треба намагатися бути у піднесеному настрої, вдивлятися всередину себе, контролювати емоції.

Місячний астропрогноз на 27 жовтня

Слід бути особливо стриманим і уважним. Будьте терпимі до чужих недоліків, не реагуйте занадто бурхливо. Вибачте своїх кривдників: це найкраще, що можна зробити у цей день.

Місячний астропрогноз на 28 жовтня

Дуже важливо у цей період залишатися спокійним і доброзичливим. Якщо сьогодні трапиться з будь-ким конфлікт, то він не вирішиться протягом усього місяця.

Місячний астропрогноз на 29 жовтня

У цей період дуже корисні інтенсивні психологічні і фізичні навантаження. Сьогодні бажано повністю віддатися роботі.

Місячний астропрогноз на 30 жовтня

Як правило, нічого не змінюється ні у кращу, ні у гіршу сторону: все залишається так, як було. Цей період відрізняється стабільністю і врівноваженістю.

Місячний астропрогноз на 31 жовтня

Можна починати оздоровчі програми і омолоджуючі курси, робити ліпосакцію і пластичні операції, винятком є ​​татуювання.

До слова, Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на жовтень 2019.