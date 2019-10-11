11 жовтня відзначається Міжнародний день дівчат, заснований Організацією об’єднаних націй. Факти ICTV зібрали найкращі привітання та інформацію про історію свята.

Міжнародний день дівчат відзначається щорічно 11 жовтня починаючи з 2012 року.

Свято було засноване ООН у грудні 2011 року на знак визнання прав дівчат. Його метою є привернення уваги до дискримінації дівчат у всьому світі.

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Дата нагадує про важливість розширення їх можливостей і захисту прав дівчат. Серед них можливість отримання освіти, повноцінного харчування, медичного обслуговування, соціальні права, захист від насильства і примусового заміжжя в дитячому віці.

У Міжнародний день дівчат у всіх країнах проводять тематичні заходи, присвячені обговоренню можливостей вирішення їхніх проблем.

Привітання до Дня дівчат















Міжнародний день дівчат: історія свята і найкращі привітання / 4 фотографии

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