11 жовтня відзначається Міжнародний день дівчат, заснований Організацією об’єднаних націй. Факти ICTV зібрали найкращі привітання та інформацію про історію свята.
Міжнародний день дівчат відзначається щорічно 11 жовтня починаючи з 2012 року.
Свято було засноване ООН у грудні 2011 року на знак визнання прав дівчат. Його метою є привернення уваги до дискримінації дівчат у всьому світі.
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Дата нагадує про важливість розширення їх можливостей і захисту прав дівчат. Серед них можливість отримання освіти, повноцінного харчування, медичного обслуговування, соціальні права, захист від насильства і примусового заміжжя в дитячому віці.
У Міжнародний день дівчат у всіх країнах проводять тематичні заходи, присвячені обговоренню можливостей вирішення їхніх проблем.
Привітання до Дня дівчат
Раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2019 рік.