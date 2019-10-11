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Факти / Lifestyle

Міжнародний день дівчат: історія свята і найкращі привітання

11 жовтня відзначається Міжнародний день дівчат, заснований Організацією об’єднаних націй. Факти ICTV зібрали найкращі привітання та інформацію про історію свята.

Международный день девочек

Міжнародний день дівчат відзначається щорічно 11 жовтня починаючи з 2012 року.

Свято було засноване ООН у грудні 2011 року на знак визнання прав дівчат. Його метою є привернення уваги до дискримінації дівчат у всьому світі.

Читайте: Яке сьогодні свято: іменини 11 жовтня

Дата нагадує про важливість розширення їх можливостей і захисту прав дівчат. Серед них можливість отримання освіти, повноцінного харчування, медичного обслуговування, соціальні права, захист від насильства і примусового заміжжя в дитячому віці.

У Міжнародний день дівчат у всіх країнах проводять тематичні заходи, присвячені обговоренню можливостей вирішення їхніх проблем.

Привітання до Дня дівчат

Міжнародний день дівчат: історія свята і найкращі привітання / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2019 рік.

Фото: Dreamstime

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