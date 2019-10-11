Привітання з Днем захисника України українською мовою підготували Факти ICTV.

Привітання з Днем захисника українські військові щороку отримують 14 жовтня.

На офіційному рівні це свято почали відзначати в Україні з 2014 року. Дату обрали невипадково, адже 14 жовтня вшановують пам’ять Українського війська на Покрову та створення Української повстанської армії.

Щоб кожен міг привітати українських героїв з їхнім святом, Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем захисника України українською мовою.

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Прийміть щирі вітання зі святом, що уособило доблесть і героїзм усіх поколінь нашого народу, оборонців та визволителів рідної землі, — Днем захисника України.

Бажаю вам щастя, здоров’я і бадьорості духу, впевненості у собі і своїй Україні. Нехай надихає нас у ділах сьогоденних і планах на прийдешнє немеркнуча сила ратного подвигу.

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Сьогодні вітаємо всіх військовослужбовців України. Ви – наші захисники, опора держави. Спокій наших домівок, спокій близьких – у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою та перемоги!

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С Днем захисника держави

Будемо тебе вітати!

Щоб пізнав на смак ти славу,

Ми хотіли б побажати.

Позитивного настрою

І великих перемог!

Не здавайся ти без бою,

Хай тобі поможе Бог!

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Щиро й сердечно хочу привітати Вас із Днем захисника України – святом, що увібрало в себе багаті і славні козацькі традиції, уособлює мужність і героїзм оборонців

та визволителів рідної землі впродовж всієї багатовікової української історії.

В це світле свято бажаю Вам родинного щастя, сімейного затишку, козацького здоров’я, невичерпної енергії і миру!

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Ти – мій танк і броненосець!

Одним словом – молодець!

Ти найкращий в світі воїн

Ворогам усім – кінець!

І за це, мій захисник,

Я тебе вітаю!

І тобі в жовтневе свято

Миру я бажаю!

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Вітаю Вас з Днем захисника Вітчизни! Бажаю Вам незламної волі, надійного родинного тилу, богатирського здоров’я, звершення всіх Ваших мрій і побажань, високих досягнень у нелегкій праці.

До слова, раніше Факти ICTV публікували найкращі привітання з Днем захисника України в картинках.