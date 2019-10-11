Привітання з Днем захисника України українською мовою підготували Факти ICTV.
Привітання з Днем захисника українські військові щороку отримують 14 жовтня.
На офіційному рівні це свято почали відзначати в Україні з 2014 року. Дату обрали невипадково, адже 14 жовтня вшановують пам’ять Українського війська на Покрову та створення Української повстанської армії.
Щоб кожен міг привітати українських героїв з їхнім святом, Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем захисника України українською мовою.
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Прийміть щирі вітання зі святом, що уособило доблесть і героїзм усіх поколінь нашого народу, оборонців та визволителів рідної землі, — Днем захисника України.
Бажаю вам щастя, здоров’я і бадьорості духу, впевненості у собі і своїй Україні. Нехай надихає нас у ділах сьогоденних і планах на прийдешнє немеркнуча сила ратного подвигу.
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Сьогодні вітаємо всіх військовослужбовців України. Ви – наші захисники, опора держави. Спокій наших домівок, спокій близьких – у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою та перемоги!
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С Днем захисника держави
Будемо тебе вітати!
Щоб пізнав на смак ти славу,
Ми хотіли б побажати.
Позитивного настрою
І великих перемог!
Не здавайся ти без бою,
Хай тобі поможе Бог!
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Щиро й сердечно хочу привітати Вас із Днем захисника України – святом, що увібрало в себе багаті і славні козацькі традиції, уособлює мужність і героїзм оборонців
та визволителів рідної землі впродовж всієї багатовікової української історії.
В це світле свято бажаю Вам родинного щастя, сімейного затишку, козацького здоров’я, невичерпної енергії і миру!
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Ти – мій танк і броненосець!
Одним словом – молодець!
Ти найкращий в світі воїн
Ворогам усім – кінець!
І за це, мій захисник,
Я тебе вітаю!
І тобі в жовтневе свято
Миру я бажаю!
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Вітаю Вас з Днем захисника Вітчизни! Бажаю Вам незламної волі, надійного родинного тилу, богатирського здоров’я, звершення всіх Ваших мрій і побажань, високих досягнень у нелегкій праці.
До слова, раніше Факти ICTV публікували найкращі привітання з Днем захисника України в картинках.