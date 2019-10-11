Образи на Хеловін для дівчат вимагають особливої ​​підготовки: костюм, макіяж, атрибути. Найкращі ідеї, у чому піти на свято – в матеріалі Фактів ICTV.

Хеловін відзначатимуть 31 жовтня, а любителі моторошного свята вже у всю готують свої образи.

Почнемо з традиційних образів на Хеловін: дияволиця, вампір, відьма, вовкулака, скелет, мертва наречена, монашка (Так, незважаючи ні на що, цей лук один з найпопулярніших, – Ред.).

Хоча дівчата й обирають похмурі образи, все ж намагаються залишатися жіночними і сексуальними.

Читайте: Манікюр на Хеловін 2019 – дизайн на короткі нігті

У 2019 році Хеловін диктує свої правила. Особливо затребуваними будуть образ клоуна Пеннівайза та макіяж Джокера.

Однак не варто забувати про персонажів з мультфільмів і супергеройських фільмів. До слова, жінки на Хеловін з легкістю можуть приміряти чоловічі образи.

Ще однією категорією варто виділити костюми у стилі героїв з комп’ютерних ігор.

Які образи популярні на Хеловін 2019:















































































Образи на Хеловін 2019 для дівчат – 20 найкращих ідей / 20 фотографий

Раніше Факти ICTV розповідали про оригінальні ідеї для макіяжу на Хеловін.

Фото: horrorhailey, annikavonstein, yureicosplays, cosplaygirls, dreamstime