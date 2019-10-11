11 жовтня дощова погода очікується лише у східних і південних областях України.
В Україні 11 жовтня очікується суха погода, дощитиме лише у східних і південних областях.
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.
Вночі варто очікувати 4-9° тепла, вдень температура підніметься до 13-18°, у південних до 20° із позначкою плюс.
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У Києві сьогодні хмарно, проте без опадів.
Вночі температура коливатиметься у межах 6-8°, а вдень очікується до 15-17° тепла.
До слова, Факти ICTV писали про те, якої погоди в Україні варто очікувати восени.
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