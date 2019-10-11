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Погода в Україні на 11 жовтня (КАРТА)

11 жовтня дощова погода очікується лише у східних і південних областях України.

Погода в Україні на 11 жовтня (КАРТА)

В Україні 11 жовтня очікується суха погода, дощитиме лише у східних і південних областях.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Вночі варто очікувати 4-9° тепла, вдень температура підніметься до 13-18°, у південних до 20° із позначкою плюс.

Читайте: Бабине літо повернеться: погода на тиждень в Україні (КАРТА)

У Києві сьогодні хмарно, проте без опадів.

Вночі температура коливатиметься у межах 6-8°, а вдень очікується до 15-17° тепла.

До слова, Факти ICTV писали про те, якої погоди в Україні варто очікувати восени.

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