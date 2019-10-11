PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Прибульців можуть знайти в найближчі 30 років – нобелівський лауреат Квелоц

Лауреат Нобелівської премії Дідьє Квелоц вважає, що життя поза межами Землі існує.

Галактика

52-річний Дідьє Квелоц, який цього року отримав Нобелівську премію з фізики, вважає, що зможе знайти прибульців протягом наступних 30 років.

Він сказав, що просто не може повірити у те, що Земля є єдиною планетою у Всесвіті, на якій існує розумне життя.

– В ньому надто багато планет і надто багато зірок, а також хімії. Ця хімія могла призвести до зародження життя й в інших місцях, – сказав Квелоц.

Читайте: Космічна лихоманка у світі: роль України в колонізації Місяця і Марса

За його словами, протягом 30 років у людства з’являться технології, які дозволять краще фіксувати біологічну активність у далеких світах.

До слова, засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що наразі у людства немає доказів, які свідчили б про існування прибульців.

Джерело: Newsweek

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Лукашенко сподівається на співпрацю з Україною в космічній галузі
Лукашенко сподівається на співпрацю з Україною в космічній галузі
Космічна лихоманка у світі: роль України в колонізації Місяця і Марса
Космічна лихоманка у світі: роль України в колонізації Місяця і Марса
МКС
Вчені вперше виростили м’ясо на МКС
космос
Астрономи відкрили 21 зірку, яка може вказувати на існування інопланетян
Рада може дозволити приватному бізнесу освоювати космос
Рада може дозволити приватному бізнесу освоювати космос
Нова космічна гонка: хто перший висадить людей на Марс – NASA чи Ілон Маск
Нова космічна гонка: хто перший висадить людей на Марс – NASA чи Ілон Маск
Американці планують запустити космічний готель з баскетболом і барами
Американці планують запустити космічний готель з баскетболом і барами
запуск ракети
Україна дозволить приватним компаніям запускати ракети в космос
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка