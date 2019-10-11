Лауреат Нобелівської премії Дідьє Квелоц вважає, що життя поза межами Землі існує.

52-річний Дідьє Квелоц, який цього року отримав Нобелівську премію з фізики, вважає, що зможе знайти прибульців протягом наступних 30 років.

Він сказав, що просто не може повірити у те, що Земля є єдиною планетою у Всесвіті, на якій існує розумне життя.

– В ньому надто багато планет і надто багато зірок, а також хімії. Ця хімія могла призвести до зародження життя й в інших місцях, – сказав Квелоц.

Читайте: Космічна лихоманка у світі: роль України в колонізації Місяця і Марса

За його словами, протягом 30 років у людства з’являться технології, які дозволять краще фіксувати біологічну активність у далеких світах.

До слова, засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що наразі у людства немає доказів, які свідчили б про існування прибульців.

Джерело: Newsweek