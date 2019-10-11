Факти ICTV підготували п’ять ідей, що подарувати чоловікові на День захисника України.

День захисника України вже 14 жовтня. Факти ICTV підготували список подарунків, які точно порадують чоловіка.

Набір інструментів

Це досить практичний подарунок, що якраз і цінують чоловіки. До того ж він підійде тим, хто любить все робити своїми руками або ж мріє побудувати будинок сам.

Екстрім

Стрибок з парашутом, політ в аеротрубі або дрифтинг на треку. Неважливо, що це буде, головне, щоб кров закипала у жилах, а рівень адреналіну підвищувався.

Алкоголь

Якщо ваш чоловік поціновувач хороших вин або віскі, можете подарувати його пляшечкою напою улюбленої марки. Або поекспериментуйте і оберіть щось новеньке. Впевнені він це оцінить.

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Аксесуари

Чоловіки теж люблять виглядати стильно. Годинники, запонки, ремінь, підтяжки, барсетка – тут вибір багатий. Тож ви точно знайдете підходяще для вашого чоловіка.

Вечір коханння

Хто сказав, що романтику люблять лише жінки? Чоловіки теж не проти отримати насолоду від смачної вечері при свічках. Приготуйте його улюблену страву, увімкніть атмосферну музику і одягніть щось еротичне. Можна доповнити вечір масажем або спокусливим танцем.

До речі, раніше ми писали, що подарувати хлопцю на День захисника.