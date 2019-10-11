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Факти / Lifestyle

Що подарувати хлопчикам у школі на День захисника України

Ідеї подарунків для хлопчиків у школі на День захисника України підготували Факти ICTV.

подарунки на день захисника

В пошуках подарунків до Дня захисника України зараз ледь не всі дівчата. А от у матусь дівчаток турбот ще більше, адже вони шукають, що подарувати маленьким захисникам.

Вони хочуть, щоб подарунок був не тільки приємним, й корисним.

Школярам перших-третіх класів підійде настільна гра, наприклад, монополія, конструктор, класична головоломка.

Також їм можуть бути цікаві набори для ігор – від комплекту ігрових інструментів до приладів суперагентів.

монополія

Хлопчиків, які вчаться в четвертому-шостому класах, таким вже не здивуєш. Їм можна подарувати світильник-проектор зоряного неба, дитячий телескоп, 3D-пазл, за допомогою якого вони самостійно можуть побудувати військовий літак, танк або щось інше.

У такому віці вони активно пізнають навколишній світ, розвивають нові навички.

світильник

Школярам сьомих-дев’ятих класів вгодити ще складніше. Адже вони ледь не всі нерозлучні зі своїми ґаджетами. Корисним і приємним подарунком може бути чохол для телефона з оригінальним принтом або підставка для планшета.

Також можна придбати всім хлопцям квитки в кіно, влаштувати колективний похід в боулінг, на пейнтбол, в аквапарк.

чохол

Читайте: Найкращі привітання з Днем захисника України

До подарунків для учнів старших класів потрібний більш практичний підхід.

У такому віці вони готуються отримати паспорт, тому можна подарувати тематичну обкладинку із зображенням військової техніки або зброї.

Також хлопцям можуть знадобитися блокноти, оригінальні обкладинки для щоденників.

паспорт

Школярам випускних класів можна зробити пам’ятний подарунок. Це може бути фотоальбом зі світлинами всього класу.

А ще можна зробити оригінальні солодкі подарунки і замовити, до прикладу, кекси з тематичною символікою.

До слова, раніше Факти ICTV публікували ідеї подарунків для чоловіків на День захисника.

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