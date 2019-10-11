Як зробити легкий макіяж на Хеловін, читайте на Фактах ICTV.

Факти ICTV зібрали відео різних варіацій легкого макіяжу на Хеловін 2019.

Дрянь з хробаками

Для першого варіанту вам знадобиться туалетний папір і палетка тіней. Ідея макіяжу полягає у тому, щоб зробити імітацію розірваної шкіри.

Макіяж з наліпками

Це, напевно, найпростіший з усіх варіантів. Весь образ тримається на спеціальних наліпках, які можна купити практично у будь-якому магазині косметики перед Хеловіном.

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Клоун Воно

Після виходу у вересні 2019 року Воно 2 образ клоуна знову у топах. Тому беріть у руки пензлик для макіяжу та розфарбовуйте своє личко до Хеловіну.

Відкрита рана

Відтворити макіяж з фільму жахів можна за допомогою звичайного клею ПВА.

Макіяж ляльки

Якщо ви хочете виглядати на Хеловін одночасно мило і жахливо, то цей макіяж саме для вас.

До речі, Факти ICTV писали, де орендувати костюми на Хеловін 2019, а також скільки коштує прокат.