Безпечніше замість одного пароля для облікових записів придумати кілька варіантів. Але так збільшується ризик забути шифр. Про те, як згадати забутий пароль – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Спробуйте різні варіанти

Дуже низька ймовірність того, що ви забудете відразу всі паролі. Тому найбільш ефективний спосіб, як згадати пароль – перебрати інші варіанти, які пам’ятаєте. Нерідко паролі у користувачів повторюються на різних ресурсах. Також проблема може бути в обліковому записі.

Згадайте, коли створювали

Якщо пам’ятаєте хоча б приблизний час створення облікового запису, постарайтеся відтворити моменти в житті, які могли вплинути на вибір кодового слова. Можливо, у вас з’явилася друга половинка або домашній улюбленець?

Вас також могла надихнути поточна адреса (номер будинку, назва вулиці), назва рідного міста або місце, де ви виросли. А, можливо, в паролі ви використали якісь спогади з дитинства: ім’я друга, домашньої тварини, місце, в якому провели літо.

Крім того, до складу пароля можуть входити різні цифри: дата/рік народження, частина телефонного номера, паспорта, поштового індексу. Дехто вибирає цифри за їх розташуванням на клавіатурі, наприклад, 1234 або 0987.

Якщо ця ідея здалася вам знайомою, спробуйте кілька комбінацій і поєднайте її з іншими варіантами (тварина, назва вулиці тощо).

Переконайтеся, що немає помилок

Ще один спосіб, як згадати пароль – уважно вводити кожен символ. Переконайтеся, що вимкнули клавішу Caps Lock і ввели потрібний символ з великої літери (якщо такий є). Врахуйте, що якщо спочатку створити пароль з помилкою, то потім його буде вкрай складно відновити.

В крайньому разі можна скинути і змінити пароль. Однак є думка, що занадто часто вдаватися до цього способу не варто – це погано позначається на безпеці. Пропонуємо користуватися менеджерами паролів – вони синхронізуються з іншими пристроями, надійно зберігають інформацію, генерують нові складні варіанти.

Ми також писали, як зробити Instagram темним.