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Факти / Lifestyle

Як зробити макіяж Воно на Хеловін – покрокова інструкція

Макіяж у стилі Воно на Хеловін актуальний як ніколи через вихід однойменної картини. Як створити такий мейкап – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Макияж Оно на Хэллоуин

Макіяж Воно на Хеловін у 2019 році вже встигли охрестити головним б’юті-трендом до свята.

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До слова, слідувати йому досить легко, адже купувати спеціальний грим не обов’язково.

Як зробити макіяж Воно на Хеловін:

  • Вибілюємо обличчя світлим тональним кремом, а закріплюємо тон білими тінями.
  • Промальовуємо очі чорним лайнером або олівцем. Однак можна зробити звичайний смокі айс з додаванням червоних тіней.
  • Додати об’єму на обличчі допоможуть сірі тіні.
  • Далі червоною помадою будь-якого відтінку виділяємо в макіяжі лінію рота з характерною для Пеннівайза посмішкою. До слова, контур губ можна обвести чорним олівцем і розтушувати.
  • Тією самою помадою фарбуємо ніс і малюємо  смужки через центр очей до губ.

Раніше Факти ICTV розповідали про оригінальні ідеї для макіяжу на Хеловін.

Фото: _makeupbymeganx

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